Griep waart dag voor achtste finale rond in Oranjeselectie: 'Het is wel zorgelijk'

Verschillende spelers van het Nederlands elftal hebben griepverschijnselen. Bondscoach Louis van Gaal maakt zich daar zorgen over, zei hij een dag voor de belangrijkste achtste finale tegen de Verenigde Staten op het WK voetbal in Qatar.

Van Gaal wilde tegenover de NOS niet vertellen om welke spelers het gaat. "Maar als het in de groep rondgaat, dan is het natuurlijk wel zorgelijk. Al is het niet zo dat er vijftien spelers zijn die er last van hebben", vertelde de Amsterdammer vrijdag na zijn persconferentie.

De griepverschijnselen worden waarschijnlijk veroorzaakt door de airco in de Qatarese stadions, die ervoor zorgen dat de wedstrijd in lagere temperaturen worden afgewerkt.

Twee dagen voor de wedstrijd tegen de VS deden de Oranjespelers op de training geen partijspel van elf tegen elf, zoals normaal gesproken het geval is. Of dat met de ziekteperikelen te maken heeft, liet Van Gaal in het midden.

"Ik heb ze een dagje rust gegund", was het enige wat hij daarover zei. De spelers hadden er volgens Van Gaal zelf om gevraagd. "Deze groep communiceert dat met mij. Ik luister naar mijn spelers."

De wedstrijd tussen Nederland en de VS begint zaterdag om 16.00 uur (Nederlandse tijd). Als Oranje doorgaat, dan wordt in de kwartfinale tegen Argentinië of Australië gespeeld.

