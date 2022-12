Van Gaal beducht voor Verenigde Staten: 'Ze zijn heel energiek en fysiek sterk'

Louis van Gaal is op zijn hoede voor de Verenigde Staten, de tegenstander van Oranje in de achtste finales van het WK voetbal in Qatar. De bondscoach vindt dat de Amerikanen hebben bewezen dat ze moeilijk te verslaan zijn.

"Amerika is een heel energieke ploeg, met fysiek sterke spelers. Dat is voor iedere tegenstander lastig. Dat zie je ook aan de uitslagen die ze hebben behaald", zei Van Gaal vrijdag op zijn persconferentie.

"Ze hebben zich goed en snel ontwikkeld. Dat is typisch Amerikaans. Ze hebben ook spelers bij Europese topclubs. Ik vind het geen verrassing dat ze door zijn. Ik had na de eerste groepswedstrijd al verwacht dat ze verder zouden gaan."

Van Gaal vindt de VS een eenheid. "Ze zijn misschien wel een van de best op elkaar afgestemde teams. Het wordt heel lastig, maar niet onoverkomelijk. Wij hebben ook een heel goed team", aldus de bondscoach, die vertrouwen haalt uit de drie groepsduels van Oranje.

"We zijn begonnen met een selectie met heel veel mensen die nog niet wedstrijdfit waren. Die hebben allemaal hun kansen gekregen. En toch zijn we vrij makkelijk door de groepsfase heen gekomen."

1:07 Afspelen knop Van Gaal grapt over bondscoachschap België: 'Je moet Truus overtuigen'

'Kunnen boompje opzetten over scheidsrechters'

Van Gaal benadrukte op de persconferentie, waarbij ook Daley Blind aanschoof, dat Nederland van veel factoren afhankelijk is om door te gaan. "Voetbal is niet alleen maar techniek en tactiek", vertelde hij.

"Er komt ook geluk bij kijken. En de scheidsrechter speelt natuurlijk ook een rol. Als je de drie scheidsrechters ziet die Nederland tot nu toe heeft gehad... Daar kunnen we ook nog wel een boompje over opzetten."

De wedstrijd tussen Nederland en de Verenigde Staten begint zaterdag om 16.00 uur (Nederlandse tijd). Als Oranje wint, is Argentinië of Australië de volgende tegenstander.

Volg nieuws over Oranje Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje Blijf met meldingen op de hoogte

Eerder

Aanbevolen artikelen