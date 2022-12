Duitse bondscoach Flick moet vrezen voor zijn baan na uitschakeling op WK

De toekomst van Hansi Flick als bondscoach van het Duitse elftal is onzeker. Een dag na de dramatische uitschakeling op het WK voetbal in Qatar heeft de Duitse voetbalbond DFB voor volgende week een crisisberaad aangekondigd.

DFB-voorzitter Bernd Neuendorf en toezichthouder Hans-Joachim Watzke willen daarin het gesprek met Flick en teammanager Oliver Bierhoff aangaan. Het belangrijkste onderwerp zal uiteraard de pijnlijke aftocht op het WK zijn.

Hoewel de Duitsers donderdagavond wonnen van Costa Rica, viel het doek door het resultaat op het andere veld. Japan versloeg Spanje, waardoor die twee landen zich plaatsten voor de knock-outfase. Duitsland bleef als nummer drie in groep E met lege handen achter.

"U kunt zich voorstellen dat er een diepe teleurstelling heerst", zei Neuendorf tegen verslaggevers op het vliegveld van Doha, vlak voor de reis terug naar huis. "Deze uitschakeling is uiterst pijnlijk. Ik verwacht van de technische staf een eerste sportieve analyse van dit toernooi en perspectieven voor de toekomst, want in 2024 wordt het EK in ons land gehouden."

Flick wil zelf aanblijven

Duitsland mag als organisator automatisch meedoen aan het EK in 2024 en hoeft dus geen kwalificatieduels te spelen. 'Die Mannschaft' heeft zich bovendien niet geplaatst voor de Final Four van de Nations League komende zomer, dus er is voldoende tijd om de boel grondig te evalueren.

De 57-jarige Flick zelf bleef na de uitschakeling van Duitsland optimistisch gestemd en ziet voldoende toekomstperspectieven. "Ik heb nog steeds veel plezier in mijn werk", liet hij direct na afloop van de wedstrijd tegen Costa Rica weten. "Wat mij betreft ga ik nog even door."

Het was de tweede vroege WK-uitschakeling van Duitsland op een rij. In 2018 was de groepsfase ook al het eindstation. Flick kan daar niet op aangekeken worden, want hij staat pas sinds 2021 aan het roer. Toch verwacht de bond een analyse van de ontwikkeling van de Duitse ploeg in de afgelopen vier jaar. "Dat is een duidelijke eis van ons", zegt Neuendorf.

