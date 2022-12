Oranjeopponent VS heeft penaltykiller: 'Opmerkelijk hoog reddingspercentage'

Bondscoach Louis van Gaal is de afgelopen maanden nadrukkelijk bezig geweest met strafschoppen en de zoektocht naar een penaltykiller. De vraag is of dat doorslaggevend zal zijn in een eventuele penaltyserie op dit WK voetbal, zeker in de achtste finale zaterdag tegen de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben met Matt Turner een heuse specialist op doel staan.

De 28-jarige Turner kreeg in zijn loopbaan tot dusver 23 strafschoppen tegen. Slechts dertien daarvan werden benut, 43,4 procent ging mis. Ter vergelijking: dat is een veel hoger percentage dan internationale topkeepers als Manuel Neuer (28,9 procent), Unai Simón (21,4 procent) en Hugo Lloris (14,8 procent).

"43 procent is een opmerkelijk hoog percentage", zegt Harm Zeinstra, die voor zijn podcast Showkeepers doelmannen in binnen- en buitenland analyseert.

"Als ik de penalty's van Turner terugkijk, zie ik geen voorkeur", vervolgt de oud-doelman van SC Cambuur, Heracles Almelo en FC Emmen. "Ik keerde bijna alleen penalty's die in mijn rechterhoek kwamen. Turner pakte er een paar op rij aan de rechterkant, maar daarna zie ik hem er ook links eentje stoppen."

Percentage penalty's die geen goal werden Matt Turner - 10 uit 23 (43,4 procent)

Sean Johnson - 10 uit 52 (19,2 procent)

Ethan Horvath - 5 uit 19 (26,3 procent)

Andries Noppert - 1 uit 3 (33,3 procent)

Justin Bijlow - 5 uit 29 (17,2 procent)

Remko Pasveer - 14 uit 63 (22,2 procent)

'Ik schakel mijn brein even uit'

Turner, die momenteel reservekeeper is bij Arsenal, heeft in de VS inmiddels de reputatie van penaltykiller. Hij vertelde vorig jaar dat hij zijn goede penaltystatistieken dankt aan intuïtie en niet zozeer aan voorbereiding.

"Ik heb vooral penalty's gekeerd van spelers van wie ik geen strafschop had gezien op video", zei hij in de podcast Football Americana. "Het is een bijzonder proces. Ik schakel mijn brein even uit en dan krijg ik vanzelf een ingeving waar de bal gaat komen. En dan ga ik daar vol voor. Vaak pakt dat goed uit."

Volgens Zeinstra is het voor de nemer lastig in te schatten welke hoek Turner gaat kiezen. "Hij wacht relatief lang, maar gaat vervolgens wel overtuigend naar de hoek. Verder zie ik geen herhaaldelijk gedrag. Een enkele keer zie ik hem wel wat bewegingen maken op de lijn, maar andere keren staat hij weer heel stil. Bijna nonchalant en afwachtend."

Matt Turner kreeg dit WK al een penalty tegen, die werd benut door Gareth Bale. Foto: Getty Images

Turner is net als Noppert laatbloeier

De reservekeepers van de VS - Sean Johnson (19,2 procent) en Ethan Horvath (26,3 procent) - hebben een veel lager percentage onbenutte strafschoppen tegen. Daarom is het vrijwel uitgesloten dat de Amerikaanse bondscoach Gregg Berhalter zijn doelman vlak voor een eventuele penaltyserie wisselt.

Het is lastig om Turner te vergelijken met Oranjekeeper Andries Noppert, omdat die jarenlang bankzitter was en daardoor slecht drie strafschoppen tegen kreeg. Hij keerde er een, in januari 2017 namens Foggia in de Italiaanse Serie B.

Overigens is Turner net als Noppert een laatbloeier. Hij begon op zijn veertiende met voetballen en maakte op zijn 23e zijn debuut in de Amerikaanse MLS bij New England Revolution. Vorig jaar debuteerde de inmiddels 23-voudig international voor de VS.

Eerder

Aanbevolen artikelen