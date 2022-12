Japanse bondscoach hoopt dat WK-succes boost geeft aan Aziatisch voetbal

Bondscoach Hajime Moriyasu van Japan hoopt dat het succes van zijn ploeg op het WK voetbal in Qatar doorwerkt in het Aziatische voetbal. Hij is trots op de overwinningen op Duitsland en Spanje.

De Japanners bereikten donderdag dankzij de 2-1-zege op Spanje als groepswinnaar de achtste finales. Het resultaat leidde ertoe dat Duitsland, dat eerder met dezelfde cijfers werd verslagen, al in de groepsfase strandde.

"Ook voor Azië zal het feit dat we kunnen winnen van Duitsland en Spanje, twee topvoetbalnaties in de wereld, voor veel zelfvertrouwen zorgen", zei een trotse Moriyasu. De bondscoach denkt wel dat Japan nog veel beter kan. "We moeten nog veel leren, maar we zijn optimistisch dat het Aziatische en Japanse voetbal de topteams in de wereld kan verslaan."

De zege op Spanje leidde tot een feeststemming in Japan. Hoewel de wedstrijd om 4.00 uur (lokale tijd) begon, vierden veel mensen de overwinning. Times Square in stadsdeel Shibuya in Tokio stroomde vol met supporters die de wedstrijd hadden gekeken.

De Japanners werden gefeliciteerd door premier Fumio Kishida. "Coach Hajime Moriyasu en zijn spelers stonden onder grote druk, maar konden toch een geweldig resultaat neerzetten. Ik wil mijn respect uitspreken voor hun inspanningen en de vreugde delen met het volk van Japan."

