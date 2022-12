Media fileren Duitsland na WK-debacle: 'Ooit waren we een groot voetballand'

De Duitse (sport)kranten hebben vrijdag geen goed woord over voor de nationale ploeg na de roemloze aftocht op het WK voetbal in Qatar. Er wordt geconcludeerd dat Duitsland geen topland meer is en dat verandering nodig is.

"Het is een enorme schande. De DFB, de bondscoach en de spelers zijn verantwoordelijk. Niemand anders. We waren getuige van het einde van een eens zo groot voetballand", schrijft Bild.

"We werden vier keer wereldkampioen en drie keer Europees kampioen, maar dat was ooit. De brute realiteit is dat we op de laatste twee WK's in de groepsfase werden uitgeschakeld en op het laatste EK in de achtste finales."

Duitsland won donderdag weliswaar met 4-2 van Costa Rica, maar dat was door de verrassende 2-1-overwinning van Japan op Spanje niet genoeg om de achtste finales te halen.

"We zijn wéér uitgeschakeld in de groepsfase van het WK", schrijft Der Spiegel. "Het is tijd om toe te geven dat Duitsland niet langer een toernooiploeg heeft en dat het aan kwaliteit ontbreekt."

Behoudt Hansi Flick zijn baan als bondscoach van Duitsland? Foto: Getty Images

'Duitsland leed schipbreuk op alle niveaus'

Die Welt trekt dezelfde conclusie. "We hebben een nieuw dieptepunt bereikt en zijn niet langer een toernooiploeg. Er is fundamentele verandering nodig om uit dit dal te komen. Zo kunnen we niet doorgaan", is er te lezen.

"Het Duitse voetbal heeft zichzelf te lang voor de gek gehouden en dat moet stoppen. We zijn niet zo goed als we denken. De problemen zitten diep. Duitsland is verre van wereldklasse."

Kicker schrijft: "Ooit waren we een groot voetballand. Nu wordt onze rol steeds kleiner. Duitsland leed schipbreuk op alle niveaus. Velen hebben schuld: van bondscoach Hansi Flick tot de directie van de voetbalbond."

Duitsland is het tweede topland dat is gestrand in de groepsfase van het WK. Ook België slaagde er niet in om de achtste finales te halen.

