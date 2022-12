Dumfries minder belangrijk dan op EK: 'Natuurlijk ben ik kritisch op mijn spel'

Anderhalf jaar nadat Denzel Dumfries met twee doelpunten op het EK zijn internationale doorbraak beleefde, heeft de rechtsback op het WK voetbal in Qatar nog geen hoofdrol bij Oranje. De speler van Internazionale weet dat hij beter kan.

"Ik krijg mee dat er wat kritiek is en natuurlijk ben ik ook kritisch op mezelf. Ik wil belangrijk zijn met een goal of een assist", zegt de 26-jarige Dumfries, die tot dusver alles speelde voor Oranje dit WK.

Opvallend is dat Dumfries, die als wingback in het systeem van bondscoach Louis van Gaal een belangrijke rol heeft, bijna niet tot een voorzet komt dit WK. Hij staat vaak relatief hoog op het veld, in plaats van op te stomen.

"Maar dat doe ik natuurlijk met een reden. Daar sta ik niet zomaar. Ik kan als rechtervleugelverdediger bepaalde ruimtes opentrekken voor de spitsen. Er zit een idee achter."

Denzel Dumfries miste dit WK nog geen minuut bij Oranje. Foto: Getty Images

'We willen meer amusement bieden'

Dumfries is niet enige speler die niet in topvorm is dit WK. Het spel van Oranje is minder goed dan in de meeste Nations League-wedstrijden onder Van Gaal, al zijn de resultaten wel goed.

"Het belangrijkste is dat we als nummer één van de groep door zijn, maar uiteraard willen wel meer amusement bieden. We we weten wat beter moet, hopelijk komt dat er in de achtste finales uit."

In die achtste finales staat Oranje zaterdag tegenover de Verenigde Staten, dat achter Engeland tweede werd in groep B. "Ze hebben een goede en energieke ploeg. En ze willen vooruit spelen", weet Dumfries, die denkt dat dat in het voordeel kan zijn van Nederland.

"Als de Amerikanen druk geven, krijgen wij automatisch ruimte. En dat ligt ons wel. Hopelijk wordt het een mooie wedstrijd, maar het gaat om winnen. Zeker in de knock-outfase."

