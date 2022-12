Thomas Müller kondigt afscheid aan bij Duits elftal na 'absolute catastrofe' op WK

Thomas Müller lijkt donderdag zijn laatste wedstrijd voor het Duitse elftal gespeeld te hebben. De 33-jarige aanvaller kondigde zijn afscheid aan na de dramatische aftocht op het WK voetbal in Qatar. Bondscoach Hansi Flick ziet voor zichzelf nog wél een toekomst.

"Als dit mijn laatste wedstrijd was, wil ik wat zeggen tegen al onze fans die mij jarenlang hebben gesteund", zei de diep teleurgestelde Müller terwijl hij recht in de ARD-camera keek. "Ik heb altijd geprobeerd alles te geven op het veld. Ik heb er volop van genoten en we hebben ongelooflijke momenten gekend. Ik heb het met liefde gedaan. Veel dank daarvoor."

Kort daarvoor was Duitsland op dramatische wijze uitgeschakeld op het WK. De ploeg van Flick won zelf met 2-4 van Costa Rica, maar had daar niets aan door de verrassende zege van Japan op Spanje. Zo was de groepsfase voor het tweede WK op rij het eindstation voor Duitsland.

Müller was er in 2014 bij toen Duitsland in Brazilië wereldkampioen werd. Het huidige WK in Qatar begon dramatisch door een 1-2-nederlaag tegen Japan, die de Duitsers uiteindelijk fataal werd. 120-voudig international Müller, die bij zijn club Bayern München nog een contract heeft tot medio 2024, noemde het toernooi dan ook een "absolute catastrofe".

Hansi Flick wil bondscoach blijven. Foto: Getty Images

Bondscoach Flick blijft aan

Bondscoach Flick wil nog van geen wijken weten bij het Duitse elftal. "Ik heb nog steeds veel plezier in mijn werk", liet hij weten na afloop van de wedstrijd tegen Costa Rica. "Wat mij betreft ga ik nog even door."



In 2024 is het Europees kampioenschap in Duitsland. "Ik verheug me daar nu al op", zei Flick. "Natuurlijk zijn we enorm teleurgesteld, maar laten we niet vergeten dat we nog steeds heel veel goede voetballers hebben."

"En er is heel veel talent in Duitsland. Laten we eerst deze teleurstelling verwerken. Eerder verloren we van Japan, omdat we twintig minuten slecht speelden. Daardoor liggen we eruit. Verder hebben we het goed gedaan."

Flick staat sinds 2021 aan het roer bij Duitsland. Hij is de opvolger van Joachim Löw, die 'die Mannschaft' liefst vijftien jaar onder zijn hoede had.

