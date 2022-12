Niet één Belg van 'gouden generatie' kondigt afscheid aan: 'Voel me supergoed'

Met de uitschakeling op het WK voetbal in Qatar lijkt de interlandcarrière van meerdere spelers van de 'gouden' Belgische generatie voorbij. Toch zegt geen enkele speler nog dat hij zeker stopt als international, terwijl bondscoach Roberto Martínez wel afzwaait.

"Ik zal snel een beslissing maken over mijn toekomst bij België", zei Jan Vertonghen donderdag na de 0-0 tegen Kroatië in Al Rayyan. "Het is afwachten wat de komende tijd gebeurt, ik moet alles even bekijken. Ik voel me nog wel supergoed."

De 35-jarige Vertonghen speelde debuteerde vijftien jaar geleden voor België. Het duel met Kroatië was de 144e interland van de recordinternational. Hij was een van de elf dertigers in de WK-selectie.

Andere spelers van wie de toekomst als international hoogst onzeker is zijn Dries Mertens (35), Axel Witsel (33) en Toby Alderweireld (33), terwijl Kevin De Bruyne (31) en Eden Hazard (31) ook al de dertig zijn gepasseerd.

'Dertien jaar lang heb ik alles gegeven'

Niet iedereen van de oudere spelers was na het duel met Kroatië beschikbaar voor de media. Naast Vertonghen sprak Alderweireld over een mogelijk afscheid, maar ook hij zei dat hij nog geen besluit heeft genomen.

"Ik ga naar huis, naar mijn gezin. En dan ga ik me afvragen wat ik ga doen. Zoals iedereen zich moet afvragen wat hij nu gaat doen", vertelde de 126-voudig international, die in 2009 debuteerde voor de Belgen. "Dertien jaar lang heb ik alles gegeven voor de nationale ploeg. Ik ben trots dat ik deel heb mogen uitmaken van deze generatie."

Mocht Alderweireld stoppen, dan neemt hij - ondanks de vroege uitschakeling op het WK - met opgeheven hoofd afscheid. "De afgelopen weken is er veel kritiek geweest, ook op de verdediging. We zouden niet goed genoeg meer zouden zijn en dat is me niet in de koude kleren gaan zitten", zei hij.

"Maar ik denk dat we hier in Qatar, en dan spreek ik ook namens Jan Vertonghen, een goede bijdrage hebben kunnen leveren aan het team. Tegen Kroatië heeft heel de ploeg met het hart gespeeld."

'Een jaar geleden dacht ik er anders over'

Tekenend voor het oude België was dat tegen Kroatië zelfs geen speler van onder de 25 jaar in de basis stond. De 26-jarige Timothy Castagne was de jongste, al viel er met de twintigjarige Jéremy Doku wel een talentvolle speler in. Op de bank zaten met Zeno Debast (19) en Charles De Ketelaere (21) meer jongelingen.

Volgens Vertonghen hoeft België zich geen zorgen te maken over de toekomst. "Een jaar geleden dacht ik er anders over, maar nu zie ik zoveel goede talenten. Een aantal heeft zich dit WK al laten zien. De toekomst van het Belgisch voetbal ziet er beter uit dan een jaar geleden."

Op 24 maart staat de eerstvolgende wedstrijd op het programma voor de Belgen, die op zoek gaan naar een nieuwe bondscoach. België speelt dan een uitwedstrijd tegen Zweden in de EK-kwalificatie.

