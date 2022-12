Duitsland heeft niets aan zwaarbevochten overwinning en is klaar op WK

Duitsland is donderdag verrassend uitgeschakeld op het WK voetbal in Qatar. De ploeg van bondscoach Hans-Dieter Flick won met 4-2 van Costa Rica, maar omdat Japan met 2-1 van Spanje won is Duitsland alsnog uitgespeeld. Spanje ging ondanks de nederlaag wel met de hakken over de sloot naar de knock-outfase, net als Japan.

Duitsland eindigt met vier punten als derde in groep E. Spanje heeft ook vier punten, maar geniet een veel beter doelsaldo (+6 om +1). Japan is de verrassende groepswinnaar.

Aanvankelijk leek er nog weinig aan de hand voor Duitsland, dat na tien minuten via Serge Gnabry op voorsprong kwam. Omdat ook Spanje halverwege op een 1-0-voorsprong stond was Duitsland na 45 minuten virtueel door.

Na rust veranderde alles in de spectaculaire poule E. Japan scoorde binnen zes minuten na rust twee keer en schakelde daarmee Duitsland virtueel uit. De problemen werden nog groter voor Duitsland toen Yeltsin Tejeda in de 58e minuut gelijk maakte en tien minuten later Juan Pablo Vargas voor de verrassende 1-2 zorgde.

Duitsland slaagde er kort daarna via Kai Havertz in om 2-2 te maken en liep in de slotfase via opnieuw Havertz en Niclas Füllkrug uit naar een 2-4-overwinning. Omdat Spanje tegen Japan de gelijkmaker niet meer kon forceren, had Duitsland daar echter niets aan.

Voor Duitsland is dit het tweede WK op rij dat het strandt in de groepsfase. Bij het WK van 2018 in Rusland eindigden de Duitsers als vierde in een poule met Zweden, Mexico en Zuid-Korea. Bij het EK van vorig jaar was de achtste finale het eindstation van Duitsland.

Aanbevolen artikelen