Braziliaanse arbiter fluit na eerste duel van Oranje ook achtste finale tegen VS

Scheidsrechter Wilton Sampaio heeft zaterdag op het WK de leiding over de achtste finale tussen Nederland en de Verenigde Staten. De Braziliaan floot ook al het duel van Oranje met Senegal.

De veertigjarige Sampaio had eerder dit WK ook de leiding over Polen-Saoedi-Arabië (2-0). Hij maakte in Qatar zijn debuut op een WK. In 2016, 2019 en 2021 floot hij wel wedstrijden van de Copa América, de Zuid-Amerikaanse variant op het EK. Hij is sinds 2013 scheidsrechter voor de FIFA.