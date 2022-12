Ziyech maakt met Marokko droom waar op WK: 'We schrijven geschiedenis'

Hakim Ziyech kon donderdag zijn geluk niet op na de 1-2-zege met Marokko op Canada , waardoor de Noord-Afrikanen zich plaatsten voor de achtste finales van het WK voetbal in Qatar. De oud-Ajacied nam zelf de eerste treffer voor zijn rekening en zag daarmee een droom uitkomen.

Marokko wist voor aanvang van het duel met Canada dat een overwinning voldoende zou zijn voor de eerste plek in de knock-outfase sinds 1986. De ploeg van bondscoach Walid Regragui zegevierde met 1-2 en werd zo zelfs groepswinnaar in een poule met België en Kroatië.

Ziyech was na afloop buitengewoon trots op zijn ploeggenoten. "We speelden onze eigen wedstrijd met onze eigen tactiek en strategie", zei de 29-jarige speler van Chelsea. "Daar hielden we ons goed aan. Op die manier hebben we vandaag geschiedenis geschreven."

Bij de overwinning op Canada nam Ziyech het eerste doelpunt voor zijn rekening door na een keepersfout de bal fraai binnen te schieten. De geboren Drontenaar eist dit WK steeds nadrukkelijker een hoofdrol op. In de tweede groepswedstrijd (0-2-zege op België) gaf hij ook al een assist.

"Het is natuurlijk altijd een droom om op het WK te scoren", glunderde Ziyech, toen hem gevraagd werd naar zijn goal tegen Canada. "We vertegenwoordigen ons land en schrijven geschiedenis."

Bondscoach denkt dat er meer mogelijk is

Bondscoach Walid Regragui zag dat Marokko de nodige moeite had met Canada. "Het was niet gemakkelijk, maar we hadden een kans om geschiedenis te schrijven en die wilden we niet laten schieten. We zijn tot het uiterste gegaan en hebben ons doel bereikt. We zijn ongelooflijk blij."

Regragui denkt dat er nog meer mogelijk is voor Marokko. "Het is niet de bedoeling dat het hier stopt voor ons. We willen nog verder komen dan de achtste finales. Maar ons eerste doel was de groepsfase te doorstaan. Dat is alvast gelukt."

Marokko komt dinsdag in actie in de achtste finales. De tegenstander wordt later op de avond bekend, als Costa Rica-Duitsland en Japan-Spanje zijn afgelopen.

Emoties bij bondscoach Walid Regragui. Foto: AFP

