Martínez vertrekt als bondscoach van België na roemloze aftocht op WK

Roberto Martínez is donderdag na zes jaar opgestapt als bondscoach van het Belgische voetbalelftal. Dat deed de Spanjaard kort na de roemloze uitschakeling van de 'Rode Duivels' op het WK voetbal in Qatar.

"Dit was mijn laatste wedstrijd als bondscoach", zei Martínez, die sinds 2014 aan het roer stond bij België. "Ik heb afscheid genomen van de spelers en de staf. Dat is natuurlijk heel emotioneel."

Martínez had een verbintenis tot het einde van deze maand, maar geeft er nu dus al de brui aan. Onder leiding van de 49-jarige Spanjaard maakte België met een goede lichting spelers indruk op meerdere eindtoernooien. De derde plaats op het WK 2018 was het hoogtepunt in zijn periode als bondscoach.