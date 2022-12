Martínez vertrekt als bondscoach België: 'Was al voor WK besloten'

Roberto Martínez stopt als bondscoach van België. De Spanjaard maakte direct na de uitschakeling van de 'Rode Duivels' op het WK voetbal in Qatar bekend dat het groepsduel met Kroatië zijn laatste interland was, al had hij die beslissing al voor het toernooi genomen.

"Dit was mijn laatste wedstrijd", zei Martínez verrassend op de persconferentie na het 0-0-gelijkspel in het Ahmed Bin Ali Stadium. Het contract van Martínez, die zes jaar geleden werd aangesteld, liep ook na het WK af.

"Ik stap niet op. Dit was gewoon altijd het plan", verklaarde hij. "Ik heb al afscheid genomen van de spelers en de staf. Dat was natuurlijk heel emotioneel."

Onder leiding van de 49-jarige Martínez maakte België met een 'gouden lichting' spelers indruk door de eerste plaats op de FIFA-wereldranglijst te veroveren. De derde plaats op het WK 2018 was het hoogtepunt.

"Ik ben trots op wat we bereikt hebben. Toen ik begon was Jan Ceulemans recordinternational met 96 interlands. Nu hebben we bijna acht spelers met meer dan honderd caps. We laten iets moois achter."

Eindstand in groep F 1. Marokko * 3-7 (4-1)

2. Kroatië * 3-5 (4-1)

3. België 3-4 (1-2)

4. Canada 3-0 (2-7)

Roberto Martínez na de uitschakeling van België op het WK. Foto: Getty Images

'Iedereen heeft respect voor hem'

Op het EK 2021 haalde Martínez met België de kwartfinales, waarna het WK in Qatar uitdraaide op een teleurstelling. De eerste wedstrijd tegen Canada werd nog wel met hangen en wurgen gewonnen, maar daarna volgden een nederlaag tegen Marokko en het gelijkspel tegen Kroatië. Het is voor het eerst sinds 2010, toen Belgie niet meedeed, dat het land ontbreekt in de knock-outfase van een WK.

Jan Vertonghen zei na de uitschakeling dat het vertrek van Martínez geen invloed heeft gehad op de prestaties in Qatar. "Het was al voor het WK besloten en wij wisten het toen ook al", vertelde Vertonghen. "Iedereen in de selectie heeft veel respect voor Martínez. Zijn mededeling dat hij ging stop veranderde niets. Iedereen ging ervoor dit WK, maar het mocht niet zo zijn."

Op 24 maart staat de eerstvolgende wedstrijd op het programma voor de Belgen, die nu op zoek moeten naar een nieuwe bondscoach. België speelt dan een uitwedstrijd tegen Zweden in de EK-kwalificatie.

Teleurstelling bij België. Foto: Getty Images

