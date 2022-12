Vertonghen na uitschakeling België: 'Verdienen het niet om eruit te gaan'

De teleurstelling is groot bij Jan Vertonghen na de uitschakeling van België op het WK voetbal. De 'Rode Duivels' speelden donderdag met 0-0 gelijk tegen Kroatië en stranden daardoor in de groepsfase.

"Dit doet pijn, zeker na een wedstrijd als deze", baalde Vertonghen na het duel met Kroatië bij de NOS. "Dan heb je het gevoel dat je het niet verdient om eruit te gaan. We hebben het hier niet laten liggen."

België begon het WK nog met een overwinning op Canada (1-0), maar verloor vervolgens van Marokko (0-2). De ploeg van bondscoach Roberto Martínez kreeg in het laatste groepsduel met Kroatië de nodige kansen op een treffer, maar vooral Romelu Lukaku had zijn vizier niet op scherp staan.

"We hebben gevochten en alles gegeven", zei Vertonghen. "We zijn goed op de counter. In de eerste twee wedstrijden vonden we de ruimte niet. Vandaag was die er wel. Daardoor hebben we ook kansen gehad."

Volgens de verdediger is de uitschakeling van België niet te wijten aan de sfeer binnen de selectie. "Er was veel chaos, maar meer buiten dan binnen. Binnen viel het echt wel mee. Ik heb het erger meegemaakt. Het was niet zo slecht dat we niet met elkaar door één deur konden."

'Te oud is altijd zo'n makkelijk excuus'

Voor België betekent de uitschakeling het vermoedelijke einde van de interlandcarrière van spelers als Vertonghen (35), Dries Mertens (35), Toby Alderweireld (33) en Axel Witsel (33). Tegen Kroatië had de Belgische ploeg een gemiddelde leeftijd van ruim 31 jaar, maar volgens Vertonghen lag de uitschakeling ook daar niet aan.

"Te oud is altijd zo'n makkelijk excuus als het niet loopt. Dit toernooi hebben we laten zien dat het daar niet aan lag. Je moet de feiten beoordelen. De leeftijd is een mooi papiertje, maar we hebben daar niet veel van gemerkt."

Het is de eerste keer sinds 1998 dat België in de groepsfase van het WK wordt uitgeschakeld. Vier jaar geleden eindigden onze zuiderburen nog als derde bij de mondiale eindronde in Rusland.

