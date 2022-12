Ziyech gidst Marokko naar eerste achtstefinaleplaats op WK in 36 jaar

Marokko heeft donderdag voor het eerst in 36 jaar de achtste finales van het WK voetbal bereikt. Mede dankzij een doelpunt van Hakim Ziyech wonnen de 'Leeuwen van de Atlas' met 1-2 van Canada. Doordat Kroatië in Qatar op 0-0 tegen België bleef steken, werden ze ook nog groepswinnaar.

Marokko kwam na vier minuten spelen op 0-1 door geblunder in de Canadese defensie. Ziyech profiteerde daarvan met een fraai stiftje. Niet veel later verdubbelde Youssef En Nesyri de voorsprong en stond Marokko met anderhalf been in de achtste finales. De aansluitingstreffer van Nayef Aguerd, die de bal in zijn eigen doel tikte, bracht daar geen verandering in.

Het is voor de tweede keer in totaal en voor het eerst sinds 1986 dat Marokko de achtste finales van het WK heeft gehaald. Destijds strandden de 'Leeuwen van de Atlas' direct in de laatste zestien, na een 1-0-nederlaag tegen West-Duitsland.

Marokko speelt dinsdag tegen de nummer twee van groep E. Alle vier de pouledeelnemers kunnen de tegenstander worden: Spanje, Japan, Costa Rica of Duitsland. Donderdagavond volgt de ontknoping in de poule met Costa Rica-Duitsland en Japan-Spanje. Die wedstrijden beginnen om 20.00 uur (Nederlandse tijd).

Voormalig Eredivisie-spelers Ziyech, Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat en Zakaria Aboukhlal hebben een groot aandeel in de historische prestatie van Marokko. Ziyech gaf twee assists in de sensationele zege op België, waaronder één op Aboukhlal. Mazraoui en Amrabat zijn belangrijke krachten in het elftal van bondscoach Walid Regragui.

Voor Canada komt een roemloos einde aan de eerste WK-deelname sinds 1986. De Canadezen verloren alle drie de groepswedstrijden en gaan met slechts twee doelpunten voor en zeven doelpunten tegen huiswaarts. Over vier jaar is Canada samen met medegastlanden Verenigde Staten en Mexico wel van de partij op het WK.

Eindstand in groep F 1. Marokko * 3-7 (4-1)

2. Kroatië * 3-5 (4-1)

3. België 3-4 (1-2)

4. Canada 3-0 (2-7)

Hakim Ziyech was de grote man bij Marokko. Foto: Getty Images

Razendsnelle voorsprong voor Marokko

Marokko had op voorhand aan één punt genoeg voor een plek in de achtste finales, maar aan het spel van de 'Leeuwen van de Atlas' was duidelijk te zien dat ze daarmee geen genoegen zouden nemen. De ploeg van bondscoach Regragui speelde vooral in de eerste helft op de aanval.

Al na vier minuten spelen kreeg Marokko loon naar werken, al had het land daarbij hulp van Canada. Steven Vitória speelde slecht terug op doelman Milan Borjan, die de bal vervolgens verspeelde aan Ziyech. Die liet met een fraai wippertje het net bollen: 0-1.

Marokko wilde de wedstrijd snel beslissen en dat gebeurde ook in de 23e minuut. Achraf Hakimi verstuurde een splijtende steekpass op En Nesyri, die vervolgens knap afwerkte in de korte hoek. De Marokkaanse fans in het Al Thumama Stadium in Doha waren door het dolle heen.

Het lachen verging de supporters toen Aguerd op slag van rust een Canadese voorzet achter zijn eigen doelman tikte. In de tweede helft waren de Canadezen zelfs dicht bij de gelijkmaker, toen voormalig PSV'er Atiba Hutchinson op de onderkant van de lat kopte. Omdat de bal de doellijn niet had gepasseerd, kon Marokko feestend op weg naar de achtste finales.

