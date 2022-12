FIFA doet opnieuw onderzoek naar homofobe spreekkoren van Mexicaanse fans

Delen via E-mail

Fans van het Mexicaanse voetbalelftal zijn woensdag tijdens het WK-duel met Saoedi-Arabië (2-1-winst) mogelijk weer in de fout gegaan met homofobe spreekkoren. De FIFA is donderdag een onderzoek gestart naar wangedrag van Mexicaanse toeschouwers.

Na de wedstrijd tussen Polen en Mexico startte de FIFA ook al een onderzoek, omdat er homofobe leuzen te horen zouden zijn geweest in het stadion. De FIFA doet geen uitspraken over de aard van het vermeende wangedrag, maar de Mexicaanse bond heeft naar buiten gebracht dat het om homofobe spreekkoren zou gaan.

Volgens Mexicaanse media kan dit bedrag nu verder oplopen omdat de fans zich voor de tweede keer zouden hebben misdragen. Het is niet duidelijk wanneer de wereldvoetbalbond met een uitspraak komt.

Mexico werd woensdag ondanks een 2-1-overwinning op Saoedi-Arabië uitgeschakeld op het WK in Qatar. Argentinië en Polen slaagden er in dezelfde poule wél in om de volgende ronde te halen.