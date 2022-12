België roemloos uitgeschakeld op WK na miraculeus gelijkspel tegen Kroatië

België is donderdag uitgeschakeld in de groepsfase van het WK voetbal in Qatar. De nummer drie van het WK 2018 bleef steken op een 0-0-gelijkspel tegen Kroatië, dat daardoor samen met Marokko naar de achtste finales gaat.

Het was een mirakel dat invaller Romelu Lukaku in de spannende tweede helft niet scoorde. De spits raakte de paal en in de slotfase kreeg hij de bal er zelfs voor een leeg doel niet in, al was er nog wel een Kroatische verdediger in de buurt.

Voor Kroatië was één punt wel voldoende om door te gaan. Maar doordat de Marokkanen met 2-1 wonnen van het al uitgeschakelde Canada, gaan de Noord-Afrikanen als groepswinnaar door. Kroatië is tweede en de Belgen eindigen met vier punten als derde.

De tegenstanders van de Kroaten en de Marokkanen worden donderdagavond bekend. Dan staan de laatste wedstrijden (Japan-Spanje en Duitsland-Costa-Rica) in groep E op het programma.

Voor België betekent de uitschakeling het vermoedelijke einde van de interlandcarrière van spelers als Jan Vertonghen (35), Dries Mertens (35), Toby Alderweireld (33) en Axel Witsel (33). Zij behoorden de afgelopen jaren met de 'Rode Duivels' tot de wereldtop, maar in Qatar ging het pijnlijk mis.

Eindstand in groep F 1. Marokko * 3-7 (4-1)

2. Kroatië * 3-5 (4-1)

3. België 3-4 (1-2)

4. Canada 3-0 (2-7)

Romelu Lukaku wordt getroost door assistent Thierry Henry. Foto: Getty Images

Martínez passeert Eden Hazard

België begon donderdag in het Ahmad Bin Ali Stadium met maar liefst zeven dertigers in de basis aan de cruciale laatste groepswedstrijd, waar de afgelopen dagen onder hoogspanning naartoe was gewerkt. Na de 2-0-nederlaag tegen Marokko was er een groepsgesprek, dat ervoor moest zorgen dat tegen Kroatië weer een hecht team op het veld stond.

Eden Hazard behoorde niet tot dat team, want bondscoach Roberto Martínez gaf de voorkeur aan de 35-jarige Dries Mertens. De voormalig PSV'er kreeg de grootste Belgische kans van de eerste helft. Na een schitterende pass van Kevin De Bruyne krulde hij de bal in de dertiende minuut over.

Kroatië had op dat moment via Ivan Perisic al een goede mogelijkheid onbenut gelaten. Even later leek de vicewereldkampioen een strafschop te krijgen. Luka Modric stond al klaar, toen na inmenging van de VAR een streep door de penalty werd gehaald. Het bleek buitenspel te zijn geweest.

In het restant van de eerste helft waren er nog wat mogelijkheden voor beide ploegen. Een volley van Andrej Kramaric miste de juiste richting en Mertens raakte de bal verkeerd na een voorzet van Leander Dendoncker.

Kevin De Bruyne blaast de aftocht. Foto: Getty Images

Lukaku komt halverwege in het veld

In de wetenschap dat België moest winnen, bracht Martínez halverwege Lukaku, die steeds fitter wordt na een blessure. Vier minuten later kopte de spits in kansrijke positie de bal in de handen van de Kroatische doelman Dominik Livakovic.

Daarna werd Kroatië sterker. Het was te danken aan doelman Thibaut Courtois, die zijn honderdste interland speelde, dat het 0-0 bleef. Hij redde op schoten van Mateo Kovacic en Marcelo Brozovic.

Na een uur was er ineens een enorme kans voor de Belgen. Yannick Carrasco schoot van dichtbij op keeper Livakovic, waarna Lukaku in de rebound de paal raakte.

In de slotfase nam België steeds meer risico in de jacht op de belangrijke goal. Jérémy Doku en Eden Hazard kwamen in de ploeg voor een laatste offensief en dat leverde nog twee enorme kansen voor Lukaku op.

Eerst raakte de aanvaller van Internazionale een voorzet aan en rolde de bal net langs het doel. De kans in de slotfase was nog groter, maar Lukaku kon de bal zelfs voor een leeg doel niet binnenwerken. Hij raakte bal verkeerd en kon zo niet voorkomen dat het WK van de Belgen voorbij is.

