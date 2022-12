Amerikaanse sterspeler Pulisic denkt op tijd fit te zijn voor duel met Oranje

Christian Pulisic heeft goede hoop dat hij op tijd hersteld is om zaterdag in de achtste finales van het WK voetbal in actie te komen tegen Oranje. De sterspeler van het Amerikaanse elftal blesseerde zich in de beslissende groepswedstrijd tegen Iran, maar toonde zich donderdag optimistisch.

Pulisic liep dinsdag een bekkenkneuzing op toen hij scoorde tegen Iran en daarbij in botsing kwam met de doelman. Het bleek de winnende treffer voor de Amerikanen, maar daar kon de middenvelder van Chelsea dus nauwelijks van genieten. In de rust liet hij zich vervangen.

"Het was erg pijnlijk", keek Pulisic op de persconferentie van de Verenigde Staten terug op het moment. "Maar ik voel me nu beter. Samen met de medische staf ga ik er alles aan doen om er zaterdag bij te zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken."

Pulisic is een belangrijke speler in de ploeg van bondscoach Gregg Berhalter. De 24-jarige spelmaker kwam 55 keer uit voor 'Team USA' en wist daarin 22 keer te scoren. In de wedstrijd tegen Iran werd hij vervangen door de 22-jarige Brenden Aaronson.

VS traint achter gesloten deuren

Er waren donderdag geen pottenkijkers welkom op de training van de VS. Aanvankelijk zou het eerste kwartier van de sessie openbaar zijn, maar op het laatste moment werd toch anders besloten.

Ook het Nederlands elftal traint donderdag achter gesloten deuren. Dat is twee dagen voor de wedstrijd vaste prik bij bondscoach Louis van Gaal. In het afsluitende partijtje komt namelijk de beoogde basisploeg als team in actie.

Nederland en de VS treffen elkaar zaterdag om 16.00 uur (Nederlandse tijd) in het Khalifa International Stadium. De winnaar neemt het in de kwartfinales op tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Australië.

