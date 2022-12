De Roon kijkt uit naar duel met fysiek sterk VS: 'Kan alleen maar beter gaan'

Marten de Roon kijkt uit naar de strijd met het fysiek sterke Verenigde Staten in de achtste finales van het WK voetbal in Qatar. De middenvelder verwacht dat Oranje zaterdag in het Khalifa International Stadium eindelijk eens wat meer ruimte krijgt en dat kan het spel ten goede komen.

"Het zijn sterke jongens bij de VS, ze spelen met veel energie", zei De Roon donderdag op een persmoment van Oranje in Doha. "Wij moeten daar minimaal dezelfde energie tegenoverzetten. Alleen dan kunnen we ze kapotspelen."

De 31-jarige De Roon benadrukte verder dat Oranje niet te veel moet meegaan in de fysieke strijd van de Amerikanen, die voor het eerst in twintig jaar de kwartfinales van het WK kunnen bereiken.

"Het worden mooie gevechten op het middenveld, maar het is belangrijk om af en toe uit de duels te blijven. Anders speel je de Amerikanen in hun kracht. We moeten de bal snel laten rondgaan. Als het positiespel op orde is, kunnen we onder de druk uitkomen."

Marten de Roon had tegen Qatar voor het eerst dit WK een basisplaats. Foto: Getty Images

'Het liefst spelen we iedereen van de mat'

De Roon beseft dat de groepsduels van Oranje geen aanleiding geven om te denken dat het spel tegen de VS ineens heel veel beter zal zijn. "We zijn zoekende. Maar het kan positief uitpakken dat we tegen de Amerikanen waarschijnlijk meer ruimte krijgen dan tegen Qatar. De Qatarezen speelden afwachtend, dan is het lastig om er een mooie wedstrijd van te maken."

Het zwakke spel van Oranje is intern uiteraard onderwerp van gesprek. Het resultaat blijft wel het belangrijkste voor De Roon, die tegen Qatar voor het eerst in de basis stond dit WK.

"Ik word graag wereldkampioen zonder goed te spelen. Maar natuurlijk vegen we het liefst iedereen van de mat en winnen we met 5-0. Het eerst doel is om steeds verder te komen en ondertussen zijn we hard bezig met beter worden. Het feit dat we zelfs zonder goed te spelen nog niet verloren hebben, geeft vertrouwen. Het kan alleen maar beter gaan."

