De Vrij en Frimpong zijn fit en sluiten aan bij groepstraining van Oranje

Jeremie Frimpong en Stefan de Vrij sluiten donderdag weer aan bij de groepstraining van het Nederlands elftal. De verdedigers zijn hersteld van blessures.

Naast Frimpong is ook De Vrij op tijd hersteld voor de achtste finale van zaterdag tegen de Verenigde Staten. De dertigjarige verdediger van Internazionale trainde woensdag apart van de groep en werkte in zijn eentje loopoefeningen af.

Frimpong en De Vrij kwamen in de drie groepswedstrijden op het WK niet in actie. Bondscoach Louis van Gaal gaf de voorkeur aan Denzel Dumfries boven Frimpong. Centrumverdediger De Vrij moet Virgil van Dijk, Jurriën Timber en Nathan Aké voor zich dulden.

Oranje bereidt zich donderdag verder voor op de achtste finale tegen de VS, die zaterdag om 16.00 uur (Nederlandse tijd) in het Khalifa International Stadium wordt gespeeld. De winnaar van dat duel speelt in de kwartfinales tegen Argentinië of Australië.