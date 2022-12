Franse bond tekent protest aan tegen afkeuren van gelijkmaker Griezmann

Delen via E-mail

De Franse voetbalbond FFF heeft donderdag een protest ingediend bij de FIFA vanwege het afgekeurde doelpunt van Antoine Griezmann in de afsluitende groepswedstrijd tegen Tunesië (0-1). Dat bevestigt de bond aan persbureau AFP.

Griezmann leek in de slotseconden van de blessuretijd een Franse nederlaag te voorkomen, maar zijn treffer werd na het laatste fluitsignaal na ingrijpen van de VAR alsnog afgekeurd. De Fransman stond tijdens de aanval buitenspel.

Scheidsrechter Matthew Conger beëindigde de wedstrijd vlak nadat Griezmann de 1-1 had gemaakt, maar keurde het doelpunt na bestudering van de beelden alsnog af. De wedstrijd werd vervolgens nog kort hervat en Tunesië incasseerde geen treffer meer.

In de klacht richting de FIFA meldt de Franse bond dat de VAR pas na het einde van de wedstrijd werd gebruikt. Dat zou volgens de bond in strijd zijn met het protocol voor het gebruik van de technologie.

Op de Franse televisiezender TF1 was woensdagavond niet eens te zien dat de treffer van Griezmann alsnog werd afgekeurd. De Franse omroep zette de reclames in voordat Conger de opdracht kreeg om de VAR-monitor langs het veld te bekijken.

Mocht het resultaat van de wedstrijd nog veranderen, dan heeft dat geen grote gevolgen voor de stand. Frankrijk was al zeker van een plek in de achtste finales en Tunesië had aan een overwinning al niet genoeg om de laatste zestien te bereiken.