WK-programma Oranje trapt achtste finales af, jubileum voor Messi

Bij het WK voetbal in Qatar gaan zaterdag de achtste finales van start. Nederland neemt het in de eerste wedstrijd op tegen de Verenigde Staten en Argentinië speelt in de avond tegen Australië.

WK-programma 3 december

16.00 uur: Nederland-Verenigde Staten

20.00 uur: Argentinië-Australië

Nederland-Verenigde Staten

Scheidsrechter: Wilton Sampaio (Bra)

Wilton Sampaio (Bra) Stadion: Khalifa International Stadium

In de eerste achtste finale is het meteen de beurt aan Nederland. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal speelde in de groepsfase niet bepaald sprankelend, maar ging na zeges op Senegal (2-0) en Qatar (0-2) en een gelijkspel tegen Ecuador (1-1) als poulewinnaar door naar de knock-outfase.

De Verenigde Staten plaatsten zich achter Engeland als nummer twee in groep B voor de achtste finales. De Amerikanen wonnen in een beladen duel met 0-1 van Iran. Sterspeler Christian Pulisic maakte het enige doelpunt in die wedstrijd, maar raakte daarbij ook geblesseerd. De middenvelder liep een bekkenkneuzing op, maar lijkt op tijd hersteld voor de ontmoeting met Oranje.

Nederland en de VS stonden nog nooit eerder tegenover elkaar op een WK. Wel troffen ze elkaar vijf keer in vriendschappelijk verband. Daarvan won Oranje de eerste vier duels, maar was de VS bij de laatste ontmoeting 2015 de sterkste in een spektakelstuk (3-4) in de Johan Cruijff ArenA.

De ploeg van toenmalig bondscoach Guus Hiddink kwam toen met 3-1 voor via twee goals van Klaas-Jan Huntelaar en een treffer van Memphis Depay. Nederland leek op een vijfde zege op de Amerikanen af te stevenen, maar in de slotfase ging het mis. Daniel Williams zorgde in de 89e minuut voor de gelijkmaker en een minuut later maakte Bobby Wood de winnende goal.

Oranje kan zaterdag voor de zevende keer de kwartfinales van een WK bereiken. In 2014 gebeurde dat voor het laatst en toen eindigde de ploeg, ook onder Van Gaal, als derde. De VS haalde voor de derde keer de knock-outfase van een WK. De Amerikanen reikten in 2002 tot de kwartfinales, waarin Duitsland (1-0) te sterk was. In 1930 bereikten ze de halve eindstrijd, waarin ze met 6-1 van Argentinië verloren.

Weetje: Van Gaal zit tegen de VS voor de 62e keer op de bank als bondscoach van Nederland en evenaart daarmee het naoorlogse record van Dick Advocaat. Alleen Bob Glendenning (1923-1940) had vaker de leiding over Oranje (87 keer).

Balans eerdere ontmoetingen: 4 zeges Nederland, 0 gelijke spelen, 1 zege VS

Lionel Messi scoorde in de groepsfase twee keer voor Argentinië, maar miste ook een penalty. Foto: Getty Images

Argentinië-Australië

Scheidsrechter: Szymon Marciniak (Pol)

Szymon Marciniak (Pol) Stadion: Ahmad Bin Ali Stadium in Al Rayyan

Argentinië begon met een nederlaag tegen Saoedi-Arabië (1-2) aan het WK, maar ging uiteindelijk als groepswinnaar door. De wereldkampioen van 1978 en 1986 herstelde zich met overwinningen op Mexico (2-0) en Polen (0-2).

Australië bereikte de achtste finales door te stunten in de laatste groepswedstrijd tegen Denemarken (1-0). Mathew Leckie kroonde zich tot matchwinner, waardoor 'The Socceroos' zich voor de tweede keer bij de laatste zestien schaarden op een WK. Australië beleefde de primeur in 2006 onder leiding van Hiddink en verloor toen van Italië (1-0).

Argentinië en Australië troffen elkaar nooit eerder op een WK, maar streden in 1993 wel met elkaar om een WK-ticket. Met onder anderen Diego Maradona en Carlos Mac Allister, de vader van huidig WK-ganger Alexis Mac Allister, in de basis wonnen de Zuid-Amerikanen toen in een play-off.

De twee landen speelden in de heenwedstrijd in Sydney met 1-1 gelijk. Oud-Feyenoorder Aurelio Vidmar scoorde toen voor de Australiërs. Argentinië won de return in Buenos Aires met 1-0 dankzij een eigen doelpunt van Alex Tobin.

In totaal stonden Argentinië en Australië zeven keer tegenover elkaar en alleen in 1988 won de ploeg uit Oceanië. De Australiërs versloegen de toenmalig wereldkampioen destijds met 4-1 bij de Bicentennial Gold Cup, een toernooi in Australië ter ere van de tweehonderdste verjaardag van de eerste nederzetting in Port Jackson door kapitein Arthur Phillip in 1788.

Weetje: Lionel Messi zal volgens databureau Gracenote zijn duizendste wedstrijd in zijn carrière spelen. Voor de zevenvoudig Gouden Bal-winnaar wordt het zijn 169e interland voor Argentinië. Na zijn twee treffers in de groepsfase van dit WK staat de sterspeler op 93 doelpunten.

Balans eerdere ontmoetingen: 5 zeges Argentinië, 1 gelijkspel, 1 zege Australië

Australië stuntte in de groepsfase tegen Denemarken. Foto: Getty Images

Eerder

