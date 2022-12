WK-programma Mijlpaal voor Messi in achtste finale Argentinië tegen Australië

Bij het WK voetbal in Qatar gaan zaterdag de achtste finales van start. Argentinië speelt in de avond tegen Australië en daarbij bereikt Lionel Messi een mijlpaal in zijn carrière.

WK-programma 3 december

20.00 uur: Argentinië-Australië

Argentinië-Australië

Scheidsrechter: Szymon Marciniak (Pol)

Szymon Marciniak (Pol) Stadion: Ahmad Bin Ali Stadium in Al Rayyan

Argentinië begon met een nederlaag tegen Saoedi-Arabië (1-2) aan het WK, maar ging uiteindelijk als groepswinnaar door. De wereldkampioen van 1978 en 1986 herstelde zich met overwinningen op Mexico (2-0) en Polen (0-2).

Australië bereikte de achtste finales door te stunten in de laatste groepswedstrijd tegen Denemarken (1-0). Mathew Leckie kroonde zich tot matchwinner, waardoor 'The Socceroos' zich voor de tweede keer bij de laatste zestien schaarden op een WK. Australië beleefde de primeur in 2006 onder leiding van Hiddink en verloor toen van Italië (1-0).

Argentinië en Australië troffen elkaar nooit eerder op een WK, maar streden in 1993 wel met elkaar om een WK-ticket. Met onder anderen Diego Maradona en Carlos Mac Allister, de vader van huidig WK-ganger Alexis Mac Allister, in de basis wonnen de Zuid-Amerikanen toen in een play-off.

De twee landen speelden in de heenwedstrijd in Sydney met 1-1 gelijk. Oud-Feyenoorder Aurelio Vidmar scoorde toen voor de Australiërs. Argentinië won de return in Buenos Aires met 1-0 dankzij een eigen doelpunt van Alex Tobin.

In totaal stonden Argentinië en Australië zeven keer tegenover elkaar en alleen in 1988 won de ploeg uit Oceanië. De Australiërs versloegen de toenmalig wereldkampioen destijds met 4-1 bij de Bicentennial Gold Cup, een toernooi in Australië ter ere van de tweehonderdste verjaardag van de eerste nederzetting in Port Jackson door kapitein Arthur Phillip in 1788.

Weetje: Messi zal volgens databureau Gracenote zijn duizendste wedstrijd in zijn carrière spelen. Voor de zevenvoudig Gouden Bal-winnaar wordt het zijn 169e interland voor Argentinië. Na zijn twee treffers in de groepsfase van dit WK staat de sterspeler op 93 doelpunten.

Balans eerdere ontmoetingen: 5 zeges Argentinië, 1 gelijkspel, 1 zege Australië

Australië stuntte in de groepsfase tegen Denemarken. Foto: Getty Images

