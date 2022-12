Ghana rakelt historische handsbal Suárez weer op: 'Ik hoef geen sorry te zeggen'

Luis Suárez heeft donderdag nog maar eens benadrukt dat hij geen spijt heeft van zijn beruchte handsbal tegen Ghana in de kwartfinale van het WK 2010. Zijn veelbesproken actie is twaalf jaar na dato weer onderwerp van gesprek, omdat Uruguay en Ghana vrijdag tegen elkaar voor een plek in de achtste finales van het WK in Qatar strijden.

Het is niet overdreven om te stellen dat Suárez op 2 juli 2010 voor een van de meest controversiële WK-momenten ooit zorgde. De toenmalige aanvaller van Ajax stond op de doellijn toen hij in de slotseconden van de verlenging tegen Ghana de bal als een keeper met zijn handen wegsloeg. Hij kreeg vanzelfsprekend een directe rode kaart en verliet in tranen het veld.

Asamoah Gyan kon Ghana van 11 meter naar een 2-1-voorsprong en daarmee de halve finales schieten, maar hij raakte de bovenkant van de lat. Tot grote vreugde van Suárez, die nog naar de penalty keek voordat hij de kleedkamers opzocht. In de daaropvolgende strafschoppenserie scoorde Gyan wél, maar door twee missers van zijn ploeggenoten voegde Uruguay zich bij de laatste vier.

In Ghana wordt Suárez sindsdien ook wel 'El Diablo' (de duivel) genoemd, maar spijt heeft de oud-Ajacied niet. "Ik hoef geen sorry te zeggen. Misschien had ik dat wel gedaan als ik iemand had geblesseerd, maar zo ging het niet", zei de routinier op de persconferentie.

Luis Suárez sloeg in de kwartfinale tegen Ghana de bal met zijn handen uit het doel, maar vindt niet dat hij sorry hoeft te zeggen. Foto: Getty Images

'Ik ben niet degene die de penalty heeft gemist'

Suárez benadrukt dat de regels gewoon zijn toegepast en Ghana had moeten profiteren. "Ik kreeg een rode kaart en Ghana had kunnen scoren uit een penalty. Het is dus niet mijn fout. Ik ben niet degene die de penalty heeft gemist. Gyan zei dat hij in mijn situatie hetzelfde had gedaan. Het is niet mijn verantwoordelijkheid."

Ghana verzuimde in 2010 om voor het eerst de laatste vier van het WK te bereiken. Uruguay werd zonder de geschorste Suárez in de halve finales verslagen door het Nederlands elftal (2-3). Twaalf jaar later krijgt het Ghana van Ajacied Mohammed Kudus de kans op revanche voor het WK-trauma in Zuid-Afrika.

Een punt tegen Uruguay volstaat voor Ghana om de achtste finales te bereiken, mits Zuid-Korea niet (met grote cijfers) van het al geplaatste Portugal wint. De 37-jarige Gyan is er niet bij in Qatar, maar de twee jaar jongere Suárez wel. De vraag is of de aanvaller gaat starten. In de vorige wedstrijd tegen Portugal begon Suárez op de bank.

Ghana-Uruguay en Zuid-Korea-Portugal beginnen vrijdag om 16.00 uur. Ghana strandde in 2014 in de groepsfase en deed vier jaar geleden in Rusland niet mee aan het WK.

Stand in groep H 1. Portugal 2-6 (5-2)

2. Ghana 2-3 (5-5)

3. Zuid-Korea 2-1 (2-3)

4. Uruguay 2-1 (0-2)

