De Ligt en Aké op scherp: zo zit het met de regels rond gele kaarten in Qatar

Nu de knock-outfase op het WK voetbal nadert, is er extra belangstelling voor de regels rondom de gele kaarten. Wanneer wordt een speler geschorst en op welk punt worden kaarten kwijtgescholden? Dit zijn de regels in Qatar.

Wanneer wordt een speler geschorst?

Een schorsing ligt al snel op de loer. Een speler wordt al voor één wedstrijd uitgesloten als hij (voor de halve finales) twee gele kaarten op zijn naam krijgt. Ook als een speler in één duel twee keer geel pakt, volgt een wedstrijd schorsing. Een speler die een directe rode kaart ontvangt, moet minstens één duel toekijken.

Het verklaart waarom de KNVB en andere bonden besloten om hun captain toch niet de OneLove-aanvoerdersband te laten dragen. De FIFA dreigde met een gele kaart voor spelers die de band wél om hun arm zouden doen. In dat geval zou Virgil van Dijk al op scherp hebben gestaan voordat hij überhaupt zijn voet tegen een bal had gezet.

Volg de WK-update Krijg elke dag een melding met de wedstrijden van morgen Blijf met meldingen op de hoogte

Wanneer worden gepakte gele kaarten kwijtgescholden?

Het goede nieuws is dat gele kaarten niet het hele toernooi blijven staan. Na de kwartfinales hebben alle spelers weer een schone lei. Daardoor is het niet meer mogelijk dat een speler de WK-finale vanaf de tribune moet bekijken, omdat hij in de halve finales een gele kaart heeft gepakt.

Een Paul Gascoigne-scenario is dus uitgesloten. 'Gazza' kreeg in de halve finale van het WK 1990 tegen West-Duitsland een gele kaart na een harde overtreding, zijn tweede van het toernooi. De excentrieke Engelsman barstte in tranen uit, wetende dat hij een eventuele finale zou moeten missen. Die eindstrijd kwam er sowieso niet, want Engeland verloor na strafschoppen van de Duitsers.

Paul Gascoigne barstte in 1990 in huilen uit toen hij in de halve finale tegen West-Duitsland zijn tweede gele kaart van het toernooi kreeg. Foto: Getty Images

Wie staan er bij het Nederlands elftal op scherp?

Bij het Nederlands elftal staan op dit moment twee spelers op scherp. Matthijs de Ligt pakte een gele kaart in de openingswedstrijd van Oranje tegen Senegal en Nathan Aké werd dinsdag in het groepsduel met Qatar op de bon geslingerd.

Gele kaarten die in de groepsfase worden gepakt, blijven staan. Als Aké en De Ligt zaterdag tegen de Verenigde Staten opnieuw een prent krijgen en Oranje wint de wedstrijd, dan ontbreken de verdedigers in de kwartfinale tegen Argentinië of Australië.

Bij tegenstander VS staan veel meer spelers op scherp. Sergiño Dest, Weston McKennie, Tim Ream, Kellyn Acosta en Tyler Adams pakten in de groepsfase allemaal een gele kaart en moeten tegen Oranje op hun tellen passen.

Matthijs de Ligt en Nathan Aké staan op scherp bij het Nederlands elftal. Foto: ANP

Zijn er al spelers geschorst (geweest) vanwege gele kaarten?

Tot dusver zijn er zeven spelers die in de groepsfase van het WK in Qatar twee keer geel kregen. Alireza Jahanbakhsh (Iran), Amadou Onana (België), Abdulelah Al Malki (Saoedi-Arabië), Jhegson Méndez (Ecuador) en Francisco Calvo (Costa Rica) misten of missen het laatste groepsduel van hun land door een schorsing.

Abdulelah Al Amri (Saoedi-Arabië) en Idrissa Gueye (Senegal) pakten hun tweede kaart in de laatste groepswedstrijd. Gueye mist daardoor het achtstefinaleduel van 'De Leeuwen van Teranga' met Engeland. Saoedi-Arabië, dat in de groepsfase liefst veertien keer geel kreeg, is al uitgeschakeld.

Bij Argentinië, mogelijke tegenstander van Oranje in de kwartfinales, staan alleen Gonzalo Montiel en Marcos Acuña op scherp. Bij tegenstander Australië riskeren vijf spelers een schorsing: Mitchell Duke, Jackson Irvine, Milos Degenek, Aaron Mooy en oud-PSV'er Aziz Behich.

Dit WK werd nog maar één rode kaart getrokken. Doelman Wayne Hennessey van Wales kreeg in de tweede groepswedstrijd tegen Iran (0-2-verlies) een directe rode kaart voor een karatetrap. Wales werd deze week in de groepsfase uitgeschakeld.

Eerder

Aanbevolen artikelen