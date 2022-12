Szczesny verliest 'weddenschap' van 100 euro met Messi door besluit Makkelie

Delen via E-mail

Wojciech Szczesny heeft woensdag een weddenschap met Lionel Messi verloren tijdens Argentinië-Polen (2-0) op het WK voetbal. De Poolse doelman voorspelde dat scheidsrechter Danny Makkelie geen strafschop zou toekennen na een botsing met de 35-jarige wereldster, maar kwam bedrogen uit.

Szczesny had niet verwacht dat Makkelie een strafschop zou toekennen. "Ik zei tegen Messi dat ik voor 100 euro wilde wedden dat die penalty niet gegeven zou worden", zei de doelman na afloop.

"Die weddenschap zal wel niet legaal zijn en ik zal hier wel voor weggestuurd worden, maar dat doet mij nu even niets", lachte Szczesny. "Ik ga het hem ook niet betalen, hoor. Messi hoeft zich niet druk te maken om 100 euro, lijkt me."

Szczesny redde de penalty van Messi, maar moest na rust wel twee goals incasseren. Polen werd op basis van het doelsaldo tweede in de groep en plaatste zich zodoende voor de knock-outfase. Frankrijk is zondag om 16.00 uur de tegenstander in de achtste finale.