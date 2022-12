Franse coach Deschamps verdedigt vele wijzigingen voor verlies tegen Tunesië

Bondscoach Didier Deschamps is teleurgesteld na de 1-0-nederlaag van Frankrijk woensdag tegen Tunesië op het WK voetbal in Qatar. De trainer vindt dat zijn spelers beter hadden moeten presteren, hoewel de ploeg al zeker was van de achtste finales.

Deschamps gunde tegen Tunesië veel basisspelers rust. De bondscoach bracht liefst negen wijzigingen door ten opzichte van het gewonnen duel met Denemarken (2-1). Hij wilde spelers fris houden voor de achtste finale, zondag om 16.00 uur tegen Polen.

"We hadden het misschien beter gedaan als ik niet zoveel had gewijzigd, maar dan hadden we nog steeds over vier dagen opnieuw moeten spelen", zei Deschamps na afloop. "Mijn spelers zijn niet moe. Maar ze hebben wel veel energie in de eerste twee wedstrijden gestopt."

"We gingen tegen Tunesië niet vol de duels in", constateerde de coach. "Maar we maakten ook veel persoonlijke fouten. Dit resultaat betekent dat we niet al onze doelen hebben gehaald, maar het belangrijkste doel was de laatste zestien te bereiken."

"We hebben de achtste finales voor de boeg en moeten er rekening mee houden dat wedstrijden nu langer kunnen duren. Natuurlijk zijn de spelers op dit moment niet blij, maar de focus ligt vanaf nu wel op zondag."

Groep D 1. Frankrijk 3-6 (6-3)

2. Australië 3-6 (3-4)

3. Tunesië 3-4 (1-1)

4. Denemarken 3-1 (1-3)

Antoine Griezmann leek vlak voor tijd de 1-1 te maken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Foto: EPA

'We haalden ons niveau totaal niet'

Antoine Griezmann baalde ook van de nederlaag tegen Tunesië, maar de spits van Atlético Madrid zit niet bij de pakken neer. "Het is altijd lastig dit soort wedstrijden te spelen als je al gekwalificeerd bent", zei Griezmann.

"Het was voor sommige spelers zelfs hun eerste wedstrijd op een WK. Iedereen heeft alles gegeven. Maar goed, we gaan door. Het duel van zondag is nu het belangrijkste."

Mattéo Guendouzi, die voor het eerst een basisplaats had dit WK, is zwaar teleurgesteld na het verlies. "Het resultaat was slecht, maar het spel ook. We haalden ons niveau totaal niet. We speelden met te weinig intensiteit."

De middenvelder van Olympique de Marseille verwacht wel dat Frankrijk beter presteert in de achtste finales. "Er heerst nu teleurstelling, want we willen beter spelen. Zondag moet het echt beter."

