Messi haalt opgelucht adem: 'Argentinië werd sterker na mijn gemiste penalty'

Lionel Messi is opgelucht dat Argentinië zich woensdag ondanks zijn gemiste strafschop tegen Polen heeft geplaatst voor de achtste finales van WK voetbal in Qatar. De 35-jarige sterspeler faalde vanaf 11 meter in de eerste helft, maar zijn ploeg liep na rust alsnog uit naar een 2-0-overwinning.

Messi baalde na afloop stevig van zijn gemiste penalty. "Ik ben boos op mezelf. Maar het team kwam er sterker uit na mijn misser", zei de aanvaller in gesprek met diverse media.

"We gingen de wedstrijd in met het idee dat we moesten winnen. We wisten dat zodra we de eerste goal hadden gemaakt de wedstrijd zou veranderen."

Argentinië gaat als groepswinnaar door naar de achtste finales. Daarin treft het Australië, de nummer twee van groep D. "De wedstrijd tegen Australië wordt lastig. Iedereen kan elkaar verslaan. Het is heel gelijkwaardig. We zullen ons, zoals altijd, op de beste manier moeten voorbereiden."

Groep C 1. Argentinië 3-6 (5-2)

2. Polen 3-4 (2-2)

3. Mexico 3-4 (2-3)

4. Saoedi-Arabië 3-3 (3-5)

De Poolse doelman Wojciech Szczęsny stopte met een fraaie reflex de penalty van Lionel Messi. Foto: AFP

Blessure Di María lijkt mee te vallen

Bondscoach Lionel Scaloni temperde de verwachtingen na afloop van de overtuigende zege op Polen. "Wie denkt dat wij alleen op basis van deze wedstrijd het WK gaan winnen, heeft het mis. Dit was een ander duel. Nee, we zijn niet de grote titelfavoriet."

Het is afwachten of Ángel Di María op tijd fit is voor het duel met Australië, zaterdag om 20.00 uur. De aanvaller werd in het duel met Polen na bijna een uur spelen naar de kant gehaald met een lichte kwetsuur.

"Het stelt in principe weinig voor, hij voelde iets in zijn bovenbeen", verzekerde Scaloni over de blessure van Di María. "Het heeft weinig zin om door te spelen met een speler die zich dan mogelijk ernstiger blesseert."

Ángel Di María tijdens de wedstrijd tegen Polen. Foto: Getty Images

