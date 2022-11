Bondscoach Mexico kondigt vertrek aan na zeldzame uitschakeling in groepsfase WK

Bondscoach Gerardo Martino heeft woensdagavond na de pijnlijke uitschakeling van Mexico in de groepsfase van het WK voetbal zijn vertrek aangekondigd. De Mexicanen strandden na de zinderende laatste speelronde in groep C voor het eerst sinds 1978 in de poulefase van het mondiale eindtoernooi.

"Ik ben verantwoordelijk voor deze grote teleurstelling die veel verdriet veroorzaakt", zei de zestigjarige Martino op zijn persconferentie, waarna hij benadrukte dat zijn afscheid nadert. "Ik zie niet in hoe het in de toekomst beter kan gaan. Mijn contract bij Mexico eindigde toen de scheidsrechter voor het laatst floot."

Martino is sinds begin 2019 bondscoach van Mexico. De Mexicanen wonnen woensdag wel met 2-1 van Saoedi-Arabië, maar dat was door de 2-0-nederlaag van Polen tegen Argentinië net niet voldoende. Mexico eindigde net als Polen met vier punten uit drie wedstrijden en scoorde twee keer, maar incasseerde één treffer meer.

Het wrange is dat Mexico in de slotfase tegen Saoedi-Arabië legio kansen kreeg om de score uit te breiden. In plaats daarvan maakte Saoedi-Arabië in de 95e minuut de aansluitingstreffer. Bij een 3-1-overwinning was Mexico ten koste van Polen doorgaan: het doelsaldo was dan gelijk, maar de Mexicanen hadden in dat scenario vaker gescoord.

Groep C 1. Argentinië 3-6 (5-2)

2. Polen 3-4 (2-2)

3. Mexico 3-4 (2-3)

4. Saoedi-Arabië 3-3 (3-5)

Luis Chávez zat er doorheen na de wrange uitschakeling van Mexico. Foto: Getty Images

'We wilden vijf wedstrijden spelen op dit WK'

Mexico verzuimde in de eerste twee duels al om een goede uitgangspositie voor de laatste speelronde te verschaffen. De ploeg van Eredivisie-spelers Edson Álvarez, Jorge Sánchez en Érick Gutiérrez verloor met 2-0 van Argentinië en beet zich stuk op Polen (0-0). Tegen Saoedi-Arabië ontbrak het Mexico aan scherpte in de afronding.

"Er is heel veel frustratie", zei doelpuntenmaker Luis Chávez direct na afloop. "In de eerste twee wedstrijden hebben we het eigenlijk al laten liggen. We hadden daardoor wat goed te maken, maar in dit laatste duel was het gewoon net niet genoeg."

"We scoorden niet genoeg en we waren achterin niet scherp genoeg. Daardoor zijn we nu uitgeschakeld", baalde Chávez, die in de 52e minuut met een schitterende vrije trap voor de 2-0 had gezorgd en werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

De middenvelder weet dat de lat bij Mexico een stuk hoger ligt dan een derde plek in de groepsfase. Bij de zeven voorgaande WK's werden de achtste finales bereikt. "We hadden ons ten doel gesteld om in ieder geval vijf wedstrijden op dit WK te spelen. Uiteindelijk hebben we het vierde duel niet eens gehaald. We zullen zien wat er nu gaat gebeuren. Dit mag Mexico niet overkomen."

Argentinië stelde door de zege op Polen de groepswinst veilig en speelt in de achtste finales van het WK tegen Australië. Het Polen van Robert Lewandowski wacht een krachtmeting met titelverdediger Frankrijk.

