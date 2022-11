Lewandowski na Poolse ontsnapping: 'Voor het eerst dat ik lach na een nederlaag'

Robert Lewandowski kon zijn geluk niet op na het bereiken van de achtste finales met Polen op het WK voetbal in Qatar. De Polen verloren met 2-0 van Argentinië, maar hielden in een zinderende slotfase op basis van doelsaldo concurrent Mexico achter zich.

"Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik lach na een nederlaag", zei sterspeler Lewandowski na afloop van de wedstrijd tegen Argentinië in gesprek met de NOS. "Het is mooi dat we doorgaan naar de achtste finales. Het is ons gelukt."

Polen mocht van geluk spreken met de 2-0 tegen Argentinië én een plek in de achtste finales. De ploeg van bondscoach Czeslaw Michniewicz ontsnapte verschillende keren aan de 3-0 in een zinderende slotfase. Een derde tegendoelpunt had mogelijk fataal kunnen zijn in de strijd om de volgende ronde.

Polen en Mexico stonden virtueel lange tijd op hetzelfde aantal punten (vier) en hetzelfde doelsaldo (0), waardoor het aantal kaarten de doorslag zou geven. Dat was in het voordeel van Polen. Door de 1-2 van Saoedi-Arabië tegen Mexico kon dat scenario de prullenbak in.

Een derde doelpunt van Mexico had uitschakeling betekend voor Polen, maar die viel niet. Daardoor barstte er een groot feest los bij Polen. Voor het eerst sinds 1986 staat het land in de achtste finales van een WK.

"We wisten dat we moesten gaan verdedigen en we wisten ook dat gele kaarten de doorslag konden geven", zei Lewandowski tegen TVP Sport. "We hebben het geweldig gedaan. Voor mij en de Poolse nationale ploeg is dit een succes. Niemand zal zich herinneren wat voor wedstrijd dit was."

Wojciech Szczesny was de gevierde man bij de Polen. Foto: Getty Images

Szczesny: 'Dit is een droom die uitkomt'

Wojciech Szczesny was een van de gevierde mannen bij Polen door op slag van rust een strafschop van Lionel Messi te stoppen. Daardoor bleef de 1-0 even uit. Vlak na de onderbreking viel die alsnog via Alexis Mac Allister, waarna Julián Álvarez er 2-0 van maakte. Daar bleef het dus ook bij.

Szczesny was door het dolle heen. "Dit is heel groot. Je had de kleedkamer moeten zien", zei hij. "Iedereen is moe, we hadden niet meer de energie om het te vieren. De groepsfase doorkomen is een droom die uitkomt. We kunnen nog een wedstrijd spelen en we gaan alles geven."

Voor de keeper duurde de wedstrijd heel lang. "Wel vijf uur voor mij. Maar we zijn door. Het maakt me niet uit hoe we het hebben gedaan." Over de strafschop van Messi die hij pakte, zei Szczesny: "Het was mooi. Maar ik wist niet of het ons ging helpen om door te gaan."

Polen neemt het in de achtste finales op tegen regerend wereldkampioen Frankrijk, dat ondanks een 1-0-nederlaag tegen Tunesië groepswinnaar werd in poule D. Het duel wordt zondag om 16.00 uur (Nederlandse tijd) gespeeld.

