Argentinië ondanks gemiste penalty Messi als groepswinnaar naar achtste finales

Argentinië heeft woensdag de achtste finales van het WK voetbal in Qatar bereikt. Ondanks een gemiste penalty van sterspeler Lionel Messi won de tweevoudig wereldkampioen de cruciale laatste groepswedstrijd met 2-0 van Polen. Na een zenuwslopende ontknoping ging ook Polen door.

Argentinië had de gehele wedstrijd niets te duchten van Polen, maar verzuimde op slag van rust op voorsprong te komen. Uitgerekend sterspeler Messi miste een discutabele strafshop, die scheidsrechter Danny Makkelie op aanraden van VAR Pol van Boekel gaf. Wojciech Szczesny redde subliem.

Direct na de onderbreking was het wel raak voor de ploeg van bondscoach Lionel Scaloni. Alexis Mac Alliste schoof een voorzet knap binnen. Julián Álvarez stelde met de 2-0 de groepswinst én een plek in de achtste finales veilig.

Vervolgens brak een zinderende slotfase aan voor Polen. Mexico leidde na de 0-2 van Argentinië met 0-2 tegen Saoedi-Arabië, waardoor Polen en Mexico in punten (4) én in doelsaldo (0) gelijkstonden. Daardoor zou het aantal gele kaarten de doorslag geven en dat was in het voordeel van Polen (5 om 7).

In de blessuretijd maakte Saoedi-Arabië aan alle spanning een einde door de 1-2 te maken. Zodoende staan de Polen op basis van het doelsaldo voor het eerst sinds 1986 in de achtste finales van een WK. Voor de Argentijnen is het al de vijfde keer op rij dat ze zich bij de laatste zestien van een mondiale eindronde scharen.

Als groepswinnaar neemt Argentinië het zaterdag in de achtste finales op tegen Australië, dat eerder woensdag stuntte met een 1-0-zege op Denemarken. Bij een zege op de Australiërs kunnen de Argentijnen mogelijk Oranje treffen. Polen speelt tegen regerend wereldkampioen Frankrijk. De Fransen verloren van Tunesië, maar was al zeker van groepswinst in poule D.

Eindstand in groep C 1. Argentinië * 3-6 (5-2)

2. Polen * 3-4 (2-2)

3. Mexico 3-4 (2-3)

4. Saoedi-Arabië 3-3 (3-5)

Dolle vreugde bij Polen na het laatste fluitsignaal. Foto: Getty Images

Messi mist strafschop

Argentinië wilde op voorhand niets aan het toeval overlaten in de strijd om de achtste finales en dat was ook zichtbaar op het veld. De Argentijnen, die als nummer twee van de poule aan het duel met koploper Polen begonnen, domineerden tegen Polen, die een armoedige indruk maakten in het Stadium 974 in Doha.

De Argentijnse dominantie leidde tot verschillende kansen. Messi zag zijn schot gepakt worden door Szczesny en een gevaarlijke poging van Ángel Di María werd door uitgerekend Messi gekraakt. Ook een kopbal van Nicolás Otamendi trof geen doel.

Op slag van rust volgde het breekpunt in de wedstrijd. Messi kreeg nadat hij de bal had gekopt de arm van Szczesny in zijn gezicht. Scheidsrechter Makkelie zag er aanvankelijk niets in, maar kende toch een strafschop toe nadat VAR Van Boekel hem naar de kant had geroepen om de beelden te bekijken.

Messi legde zelf aan vanaf 11 meter en zag zijn harde inzet fantastisch gekeerd worden door Szczesny. De keeper van Polen werd bedolven onder feestende Polen, maar het Poolse feest zou niet van lange duur zijn.

Lionel Messi baalde nadat hij een strafschop miste. Foto: Getty Images

Argentinië scoort gelijk na rust

In de eerste minuut na de onderbreking brak Mac Allister de ban voor de Argentijnen. De speler van Brighton & Hove Albion, die voorouders van Ierse afkomst heeft, schoof een voorzet van Nahuel Molina fraai binnen. Polen keek machteloos toe.

Het was daarom wachten op de 2-0 van Argentinië, ook al had Polen in de strijd om de tweede plaats in de poule baat bij de gelijkmaker. Mac Allister was dicht bij zijn tweede doelpunt van de avond en Messi zag zijn schot geblokt worden.

In de 68e minuut viel de felbegeerde 2-0. Álvarez kegelde de bal in de bovenhoek en bezorgde Polen daarmee een zenuwslopende slotfase, waarin een plek in de volgende ronde op het spel stond en elk doelpunt én elke gele kaart cruciaal kon zijn.

Polen was niet bij machte om wat terug te doen en ontsnapte verschillende keren aan de 3-0. Omdat Mexico in het duel met Saoedi-Arabië allerlei kansen verprutste en de Saoedi's in de blessuretijd de 1-2 maakten, kwamen de Polen met de schrik vrij en konden ze uitbundig feestvieren in Doha.

