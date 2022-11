Polen na zinderende slotfase op doelsaldo verder op WK, Mexico treurt

Polen heeft woensdag na een zinderende ontknoping in poule C de achtste finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg van Robert Lewandowski eindigde na een 2-0-nederlaag tegen Argentinië gelijk met Mexico, maar heeft een iets beter doelsaldo en gaat samen met groepswinnaar Argentinië naar de laatste zestien in Qatar.

Mexico won door doelpunten van Henry Martín en Luis Chávez met 2-1 van Saoedi-Arabië en eindigde net als Polen op vier punten. De Polen kregen een treffer minder tegen in de drie groepsduels en gaan door. Mexico, dat legio kansen kreeg om Saoedi-Arabië met grote cijfers te kloppen en op die manier de achtste finales te bereiken, werd zo de grote verliezer op een bizarre voetbalavond.

Lange tijd leek het er zelfs op dat het aantal gepakte kaarten de doorslag zou geven. In dat geval was Polen ook doorgegaan, maar zover kwam het net niet. Saoedi-Arabië maakte tijdens de zenuwslopende apotheose diep in blessuretijd de aansluitingstreffer tegen de ploeg van Eredivisie-spelers Edson Álvarez, Jorge Sánchez en Érick Gutiérrez.

Met de uitschakeling van Mexico komt er een einde aan een sterke reeks van het land op WK's. 'Los Tricolores' haalden op de vorige zeven wereldkampioenschappen de achtste finales. De laatste keer dat Mexico in de groepsfase strandde, was in 1978. Polen staat voor het eerst sinds 1986 in de achtste finales van het WK.

Saoedi-Arabië piekte dit WK vroeg met een sensationele zege op Argentinië in de eerste groepswedstrijd, maar eindigt onderaan in groep C. Het land uit het Midden-Oosten deed voor de zesde keer mee aan het mondiale eindtoernooi. Alleen in 1994 werd de groepsfase overleefd.

Argentinië eindigde door de 2-0-zege op Polen als groepswinnaar en neemt het in de achtste finales van het WK op tegen Australië, de nummer twee van groep D. De Argentijnen kunnen Nederland in de kwartfinales treffen. Polen neemt het voor een plek bij de laatste acht op tegen titelverdediger Frankrijk.

Groep C 1. Argentinië 3-6 (5-2)

2. Polen 3-4 (2-2)

3. Mexico 3-4 (2-3)

4. Saoedi-Arabië 3-3 (3-5)

Het ongeloof druipt van het gezicht van Hirving Lozano na de uitschakeling van Mexico. Foto: Getty Images

Mexico verzuimt vaak genoeg te scoren

Mexico wist dat het tegen Saoedi-Arabië een ruime zege nodig had om überhaupt door te gaan en begon zo ook aan de wedstrijd. Martín werd al na enkele minuten voor het vijandelijke doel gezet, maar stuitte op de uitgekomen keeper Mohammed Al-Owais. De doelman had twintig minuten later weinig moeite met een schot van Orbelín Pineda.

Saoedi-Arabië overleefde de Mexicaanse storm in de beginfase en kreeg zelf ook een goede kans op een snelle openingstreffer. Mohamed Kanno schoot een vrije trap van de rand van het strafschopgebied rakelings over. Het was een spaarzaam hoogtepunt van de ploeg van bondscoach Hervé Renard, die vooral moest tegenhouden.

Aan het begin van de tweede helft brak het verzet van Saoedi-Arabië volledig. César Montes verlengde een hoekschop op schitterende wijze met zijn hak, waarna Martín van dichtbij binnenwerkte. Het mooiste doelpunt van de wedstrijd volgde vijf minuten later. Chávez liet doelman Al-Owais volledig kansloos door een vrije trap snoeihard in de rechterbovenhoek te schieten.

Vlak daarna leek ook de 3-0 een feit, maar voormalig PSV'er Hirving Lozano stond nipt buitenspel voordat hij raak schoot. De kansenregen van Mexico in de slotfase hield aan, wetende dat er nog maar één doelpunt nodig was om ten koste van Polen de achtste finales te bereiken. Chávez zag een nieuwe vrije trap uit de kruising worden getikt door Al-Owais en een schot van Pineda ging rakelings naast.

Het was wachten op de cruciale 3-0 - bij die uitslag was Mexico ten koste van Polen doorgegaan - maar in plaats daarvan maakte Saoedi-Arabië aan alle Mexicaanse hoop een einde. Salem Aldawsari werkte de bal eenvoudig langs doelman Guillermo Ochoa, waardoor Mexico na een fraaie reeks op WK's in rouw werd gedompeld.

