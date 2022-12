NU+ Einde gouden generatie België? 'Het wordt een laatste stuiptrekking'

Ze mopperen op de media, vormen geen hecht team en moeten vrezen voor een roemloze aftocht op het WK voetbal in Qatar. Is dit het einde van de gouden generatie van België? "Je moet straks helemaal opnieuw beginnen."

Wat gebeurde precies in de Belgische kleedkamer na de 2-0-nederlaag zondag tegen Marokko? Dat is de vraag die het land de afgelopen dagen bezighield. Volgens de Franse krant L'Équipe stond Jan Vertonghen neus aan neus met Kevin De Bruyne en Eden Hazard. Het was dat Romelu Lukaku ertussen kwam, anders was het vechten geblazen.

Het bericht was een bommetje in de Belgische voetbalwereld, die met de cruciale kraker tegen Kroatië op het programma toch al onder hoogspanning staat. Als de Belgen het laatste groepsduel niet winnen is het einde WK en daarmee (hoogstwaarschijnlijk) einde interlandcarrière voor spelers als Vertonghen (35), Dries Mertens (35), Toby Alderweireld (33) en Axel Witsel (33).

Vier jaar geleden wonnen ze nog brons op het WK in Rusland, met ook Simon Mignolet (34), Hazard (31), Thomas Meunier (31), De Bruyne (31) en Thibaut Courtois (30). Allemaal dertigers en allemaal zijn ze er nog bij in Qatar.

In de dagen na het nieuws van L'Équipe leek het chaos. 's Nachts om 2.30 uur mailde de persvoorlichting van de 'Rode Duivels' dat op de eerstvolgende persconferentie niet Arthur Theate en Yannick Carrasco, maar Vertonghen en Hazard achter de tafel zouden zitten. Maar op het laatste moment werd Vertonghen weer ingeruild voor Courtois.

"Vanwege praktische redenen kwam Vertonghen toch niet. Althans, dat was de officiële lezing", vertelt Yanko Beeckman, die het Belgische elftal tijdens het WK volgt voor de krant Het Nieuwsblad en de podcast Sjotcast. "Maar de gedachte was al snel: Vertonghen wil niet naast Hazard zitten. Ik weet niet of dat het is, maar inmiddels hebben we aanwijzingen dat er wel wat aan de hand was."

Resultaten gouden generatie WK 2014 - Kwartfinales

EK 2016 - Achtste finales

WK 2018 - Derde plaats

EK 2021 - Kwartfinales

WK 2022 - Nog niet duidelijk

Kevin De Bruyne bij de huldiging van de Belgische ploeg in Brussel na het WK 2018. Foto: Getty Images

'Vermoed dat Martínez niet weet wat de rol van een journalist is'

Courtois en Hazard zeiden op de persconferentie meermaals dat er geen ruzie is geweest na het verlies tegen Marokko. Het waren leugens van de media, zeiden ze. "Natuurlijk vecht ik niet met Jan, hij is groter dan ik", grapte Hazard. Maar een dag later was bondscoach Roberto Martínez feller van toon.

Hij had het over "fake news" van L'Équipe en de Belgische media was meegegaan in die valse berichten. "Jullie willen scoren, maar op deze manier schiet je in eigen doel", zei Martínez, die de media opriep zijn elftal te steunen.

Beeckman: "Ik vermoed dat hij niet weet wat de rol van een journalist is. Wij zijn geen supporters, wij zijn hier om het elftal kritisch te volgen. Het is ook een trucje: de media als vijand neerzetten. Een wij-tegen-zijgevoel creëren om iets los te maken in het team."

Dat is misschien ook nodig, want dat het rommelt binnen de Belgische selectie is zeker. Maandag zaten de spelers bij elkaar om te praten over de problemen. "Nee, het was geen crisisoverleg", benadrukte wingback Timothy Castagne. "Maar het was wel een belangrijke bijeenkomst. We hebben de waarheid tegen elkaar uitgesproken. En dat was goed. We waren al een team, maar op een WK is dat niet genoeg. We moeten een hecht team vormen. Zeker nu de druk zo hoog is."

Bondscoach Roberto Martínez tijdens het WK-duel met Marokko. Foto: Getty Images

'Martínez heeft het altijd gezellig willen houden'

Aad de Mos moet erom lachen. "Eindelijk, ze hebben elkaar de waarheid gezegd bij België. Voor het eerst. Dat had veel eerder en veel vaker gemoeten." De Nederlandse oud-trainer, die met Anderlecht en KV Mechelen kampioen werd van België, is al langer kritisch op het beleid bij de Belgische ploeg en in het bijzonder Martínez.

"Martínez heeft het altijd gezellig willen houden, maar daardoor werd het gezapig. Hij is een vriend van de spelers en kiest dus altijd voor zijn vaste namen. Ook dit WK. Witsel speelt alleen maar balletjes breed en Vertonghen en Alderweireld zijn te langzaam. Hij komt er nu pas achter dat de jonge Amadou Onana onmisbaar is op het middenveld. Dat had hij allang moeten zien."

De bondscoach wordt vaker verweten dan hij niet wil verjongen. Tegen Marokko koos hij voor zeven dertigers in de basis, plus Thorgan Hazard en Michy Batshuayi van 29 jaar. "Martínez vindt de verdiensten van de jongens waarmee hij succesvol is geweest te belangrijk om door te selecteren", zegt Beeckman.

"Ken je Nacer Chadli nog? Hij speelde bij jullie bij FC Twente. Die is 33 jaar, staat onder contract bij Westerlo en haalt al jaren zijn niveau niet meer. Het is dat hij geblesseerd is, anders had Martínez hem er vast weer bij bijgehaald voor het WK. Zo is hij."

Eden Hazard en Jan Vertonghen. Foto: Getty Images

'Lukaku, De Bruyne, Hazard en Courtois kunnen nog even mee'

Chadli behoorde ook tot de bronzen WK-ploeg van 2018, die Martínez bijna eeuwig trouw lijkt te hebben beloofd. Hoe groot zijn respect is voor de ervaren spelers, bleek woensdag op zijn persconferentie in Doha.

"Toen ik zes jaar geleden bondscoach werd, ging het nog over het Belgische elftal dat de halve finale van het WK 1986 haalde", zei Martínez. "Nu is dit de gouden generatie. Het zijn stuk voor stuk spelers die bij de beste club clubs ter wereld spelen of speelden én altijd alles hebben gegeven voor het nationale team. Ik ben er trots op dat ik met ze samenwerk."

De vraag is wel of die spelers zich donderdag nog een keer kunnen oprichten om Kroatië te verslaan. "Misschien pompen ze alles eruit en komt België toch nog ver dit WK", zegt De Mos.

"Het zou een laatste stuiptrekking zijn van deze generatie. Na dit WK moet je echt gaan doorselecteren. Nieuw talent mag zijn kans pakken. Charles De Ketelaere dient zich al aan. En Jérémy Doku is goed en snel. Die heb je nodig. Je moet straks helemaal opnieuw beginnen."

Beeckman ziet dat moment ook naderen, al vindt hij het te negatief om te spreken van het einde van een tijdperk. "Lukaku, De Bruyne, Hazard en Courtois kunnen nog wel even mee en die kun je mengen met talent. Met zo'n selectie zie ik ons de komende jaren als outsider op grote toernooien. En wie weet gebeurt er dit WK nog iets moois. Levert dan wij-tegen-zijgedoe met de media toch nog iets op."

Programma groep F Donderdag 16.00 uur: Kroatië-België

Donderdag 16.00 uur: Canada-Marokko

Stand groep F 1. Kroatië 2-4 (4-1)

2. Marokko 2-4 (2-0)

3. België 2-3 (1-2)

4. Canada 2-0 (1-5)

