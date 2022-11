Bondscoach Australië wil dat spelers geen feest vieren na WK-stunt

De Australische bondscoach Graham Arnold wil niet dat de spelers feest gaan vieren na het bereiken van de achtste finales van het WK voetbal in Qatar. Australië won woensdag met 1-0 van Denemarken en staat hierdoor voor de tweede keer in de geschiedenis in de knock-outronde.

"Ik ben trots, uitgeput, eigenlijk alles tegelijkertijd", glunderde matchwinner Mathew Leckie na afloop. De aanvaller maakte na een uur spelen het winnende doelpunt en zorgde daarmee voor een van de grootste verrassingen op het WK.

"We wisten dat we het als groep konden doen. We hebben natuurlijk twijfels gehad, maar op het veld hebben we ons geloof en onze arbeidsethos laten zien. We gaan er vanavond eens goed van genieten, maar daarna draait het om herstel."

Volg de WK-update Krijg elke dag een melding met de wedstrijden van morgen Blijf met meldingen op de hoogte

Arnold wilde daar niets van weten. "Geen feesten, geen emotie, slapen en geen sociale media", somde de bondscoach op. De woorden van de oud-speler van onder meer Roda JC en NAC Breda kregen geen navolging, want vlak na de wedstrijd plaatsen enkele spelers berichten op Twitter. In Australië, waar het duel om 2.00 uur begon, barstte een volksfeest los.

Australië plaatste zich voor de tweede keer in de WK-geschiedenis voor de achtste finales. Alleen in 2006 reikten 'The Socceroos' tot de laatste zestien. Dat was destijds onder bondscoach Guus Hiddink. In Qatar doet Australië voor de zesde keer mee aan de mondiale eindronde.

0:40 Afspelen knop Australiërs vieren 's nachts feest na bereiken achtste finale op WK

Arnold: 'Ik kon het in hun ogen zien'

Arnold had vanzelfsprekend lovende woorden over voor zijn spelers, die knap standhielden in het duel met Denemarken. De Denen waren de gehele wedstrijd de betere partij, maar kwamen niet tot scoren en kregen in de tegenaanval de 1-0 om de oren.

"Ik ben zo trots op de inzet van de jongens", zei Arnold. "Deze jongens kwamen binnen met een geweldige mentaliteit. We hebben hier 4,5 jaar aan gewerkt. Ik kon in hun ogen zien dat ze er vanavond klaar voor waren."

Australië speelt zaterdag in de achtste finales tegen de winnaar van groep C. In die poule maken Polen, Argentinië, Saoedi-Arabië en Mexico allemaal nog kans op groepswinst. Woensdag volgt de ontknoping in die groep met Polen-Argentinië en Saoedi-Arabië-Mexico. Die wedstrijden beginnen om 20.00 uur (Nederlandse tijd).

Australië was door het dolle heen na de plaatsing voor de achtste finales. Foto: Getty Images

Eerder

Aanbevolen artikelen