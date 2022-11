Deense bondscoach aangeslagen door WK-blamage: 'Het spijt me'

Bondscoach Kasper Hjulmand zit erdoorheen na de pijnlijke uitschakeling van Denemarken in de groepsfase van het WK voetbal. De vijftigjarige Deen vindt het nog te vroeg om met een verklaring te komen voor de blamage van zijn land in Qatar.

"Ik ben nu enorm gefrustreerd en teleurgesteld", zei Hjulmand woensdagavond na het cruciale 1-0-verlies tegen Australië in gesprek met Deense media. "Ik kan nu geen analyse van de wedstrijd geven. Op dit moment hebben de emoties de overhand."

Als halvefinalist van het vorige EK werd veel verwacht van Denemarken in Qatar. De 2-1-nederlaag tegen Frankrijk viel nog in perspectief te plaatsen, maar de Denen beten zich daarna stuk op Tunesië: 0-0. Tegen Australië was een overwinning voldoende om door te gaan, maar 'The Socceroos' wonnen met 1-0.

Het is pas de tweede keer in de historie dat Denemarken in de groepsfase van het WK strandt. Vier jaar geleden in Rusland schopte de Europees kampioen van 1992 het nog tot de achtste finales.

De teleurstelling is groot bij de Deense spelers na het verlies tegen Australië. Foto: Getty Images

Toekomst Hjulmand bij Denemarken onduidelijk

De teleurgestelde Hjulmand ging niet in op zijn toekomst als bondscoach van Denemarken. De keuzeheer, die nu 2,5 jaar voor de groep staat, voelt zich wel verantwoordelijk voor de teleurstelling in Qatar. "Het spijt me dat we de mensen in Denemarken niet konden geven wat we wilden. Het doet veel pijn", zei hij.

"Dit is 100 procent mijn verantwoordelijkheid. Er zal wat tijd overheen gaan voordat we alles gaan analyseren. Ik had het beter kunnen doen. We kunnen alleen maar spijt hebben dat we het elftal niet aan de praat hebben gekregen."

Australië gaat achter groepswinnaar Frankrijk als nummer twee door naar de laatste zestien. Daarin neemt de ploeg van bondscoach Graham Arnold het op tegen de groepswinnaar uit poule C. Die groep bestaat uit Argentinië, Mexico, Polen en Saoedi-Arabië.

