Australië stunt tegen Denen en is voor het eerst sinds 2006 achtstefinalist op WK

Australië heeft woensdag geschiedenis geschreven door de achtste finales van het WK voetbal in Qatar te bereiken. De ploeg van bondscoach Graham Arnold won verrassend met 1-0 van Denemarken en haalt daardoor voor de tweede keer in de historie de laatste zestien van de mondiale eindronde.

Denemarken domineerde de wedstrijd in het Al Janoub Stadium in Al-Wakrah, maar het was Australië dat scoorde. Mathew Leckie was de gevierde man bij 'The Socceroos'. In de slotfase hield Australië moeizaam stand tegen de tegenvallende Denen, waardoor het land als nummer twee van groep D naar de volgende ronde gaat.

Het is voor het eerst in zestien jaar dat Australië de achtste finales op een WK haalt. Bij de laatste en enige keer, in 2006, was Guus Hiddink de bondscoach. Met de Australiërs strandde hij toen direct bij de laatste zestien. Italië won door een rake penalty in de slotminuut met 1-0.

Australië neemt het zaterdag in de achtste finales op tegen de winnaar van groep C. In die poule maken Polen, Argentinië, Saoedi-Arabië en Mexico allemaal nog kans op groepswinst. Woensdag volgt de ontknoping in die groep met Polen-Argentinië en Saoedi-Arabië-Mexico. Die wedstrijden beginnen om 20.00 uur (Nederlandse tijd).

Voor de Denen komt zo een roemloos einde aan een zeer teleurstellend toernooi. De halvefinalist van het EK van vorig jaar werd als één van de outsiders voor de wereldtitel gezien, maar pakte alleen een punt tegen Tunesië (0-0) en eindigt door de stunt van de Tunesiërs tegen Frankrijk (1-0) als laatste in de groep.

Eindstand in groep D 1. Frankrijk 3-6 (6-3)

2. Australië 3-6 (3-4)

3. Tunesië 3-4 (1-1)

4. Denemarken 3-1 (1-3)

Australië juicht en Denemarken baalt na de 1-0. Foto: AP

Leckie scoort uit fraaie counter

Australië en Denemarken wisten op voorhand dat de winnaar van hun onderlinge confrontatie door zou gaan naar de volgende ronde. Die urgentie was alleen in het spel van Denemarken zichtbaar. De Denen vielen aan, terwijl Australië zich beperkte tot tegenhouden.

Denemarken kwam ondanks het overwicht niet tot grote kansen. Voortdurend liep een aanval van de ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand stuk op de Australische muur. En als Denemarken een gaatje vond, was de Australische keeper Mathew Ryan bij de les.

Ook na de onderbreking was Denemarken de dominante partij, maar tot ieders verrassing kwam Australië na een uur spelen op voorsprong. Na balverlies in het Australische strafschopgebied van voormalig Ajax-speler Kasper Dolberg kwam Australië er razendsnel uit. Leckie draaide zijn tegenstander horendol uit en schoof met rechts knap binnen: 1-0.

Het apathisch spelende Denemarken ging in de slotfase wanhopig op zoek naar de gelijkmaker. Australië wankelde wel in de blessuretijd, maar hield stand. Zo schreven 'The Socceroos' een nieuw hoofdstuk in het eigen geschiedenisboek op het WK.

