Tunesië ondanks sensatie tegen B-elftal Frankrijk uitgeschakeld op WK

Tunesië is woensdag ondanks een sensationele zege op een B-elftal van Frankrijk uitgeschakeld in de groepsfase van het WK voetbal. De titelverdediger verloor met 1-0 in Qatar, maar gaat wel als groepswinnaar naar de achtste finales.

Wahbi Khazri bracht Tunesië in de 58e minuut op voorsprong en liet zijn land dromen van een historische plek in de achtste finales. Dat was niet van lange duur: door de 1-0-zege van Australië op Denemarken gaan 'The Socceroos' samen met Frankrijk door.

Tunesië hoopte voor de eerste keer in de historie de knock-outfase van het WK te bereiken. De 'Adelaars van Carthago' deden voor de zesde keer en voor de tweede editie op rij mee aan het mondiale eindtoernooi.

Frankrijk was al zeker van een plek in de achtste finales en dat was voor bondscoach Didier Deschamps aanleiding om vaste krachten rust te geven. Van de basisploeg in de vorige wedstrijd tegen Australië stonden tegen Tunesië alleen Ibrahima Konaté en Aurélien Tchouaméni aan de aftrap.

In de achtste finales wacht groepswinnaar Frankrijk een krachtmeting met de nummer twee uit groep C. De laatste wedstrijden in die groep (Polen-Argentinië en Saoedi-Arabië-Mexico) worden om 20.00 uur gespeeld. Australië treft de groepswinnaar van die poule.

Stand groep D 1. Frankrijk 3-6 (6-3)

2. Australië 3-6 (3-4)

3. Tunesië 3-4 (1-1)

4. Denemarken 3-1 (1-3)

Tunesië sloot het WK af met een zege, maar het was niet genoeg voor een plek in de achtste finales. Foto: Getty Images

Tunesië groot deel van de wedstrijd beter dan Frankrijk

Normaal gesproken zou Tunesië misschien kansloos zijn geweest tegen het Franse sterrenensemble, maar tegen een B-elftal hadden de Afrikanen een groot deel van de wedstrijd het overwicht. Al na acht minuten scoorde Nader Ghandri uit een vrije trap, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Frankrijk kwam gedurende de eerste helft wel wat beter in de wedstrijd, al leverde dat geen grote kansen op. De beste mogelijkheid van 'Les Bleus' voor rust was voor Kingsley Coman, maar zijn schot ging naast.

Aan het begin van de tweede helft kreeg Tunesië alsnog loon naar werken. Khazri wurmde zich langs de verdedigers van Frankrijk, die halfslachtig ingrepen, en klopte doelman Steve Mandanda met een rollertje.

Om een blamage te voorkomen besloot Deschamps onder anderen topscorer Kylian Mbappé, Adrien Rabiot en Antoine Griezmann te brengen. Griezmann maakte in de slotseconden van de lange blessuretijd de gelijkmaker, maar hij stond bij de aanval buitenspel. Tunesië hield zo stand, maar een nederlaag van Denemarken kost de ploeg van bondscoach Jalel Kadri een plek in de volgende ronde.

