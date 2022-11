Duitse bondscoach Flick denkt ook bij uitschakeling niet aan opstappen

De Duitse bondscoach Hansi Flick denkt niet aan opstappen, ook niet als zijn ploeg wordt uitgeschakeld op het WK voetbal in Qatar. Duitsland moet donderdag zijn laatste groepsduel met Costa Rica winnen om zicht te houden op de achtste finales.

Flick ligt momenteel tot medio 2024 vast en wil ook bij uitschakeling niet vrijwillig vertrekken. "Als het aan mij ligt, blijf ik. Ik kijk uit naar het EK in eigen land, maar dat is nog ver weg", zei de 57-jarige trainer over het toernooi in de zomer van 2024.

Duitsland verloor de eerste groepswedstrijd tegen Japan verrassend met 1-2, waarna het tegen Spanje (1-1) een punt pakte. Door de slechte resultaten staat 'Die Mannschaft' laatste in de groep.

Duitsland moet van Costa Rica winnen om in aanmerking te komen voor de volgende ronde. Daarnaast moet de ploeg van Flick hopen dat Japan, dat twee punten meer heeft, niet wint van koploper Spanje.

Groep E 1. Spanje 2-4 (8-1)

2. Japan 2-3 (2-2)

3. Costa Rica 2-3 (1-7)

4. Duitsland 2-1 (2-3)

Flick: 'We moeten een topprestatie leveren'

Flick verwacht een zware wedstrijd tegen Costa Rica. "Natuurlijk willen we de wedstrijd al vroeg beslissen zodat we wat druk op Japan kunnen zetten, maar we weten dat het moeilijk wordt tegen een zeer defensief team."

"Morgen moeten we een topprestatie leveren", vervolgde de coach. "We moeten vanaf het begin meteen druk zetten en hopen op fouten van de tegenstander, maar Costa Rica is geen makkelijke tegenstander."

"We zijn het aan onze stand verplicht om de laatste zestien te halen. Maar ik voel zelf geen druk. Ik voelde ook geen druk bij de openingswedstrijd tegen Japan", besloot Flick.

