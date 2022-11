Martínez haalt uit naar Belgische media: 'Jullie schieten in eigen doel'

Roberto Martínez heeft woensdag hard uitgehaald naar de Belgische media, die hij beschuldigt van het verspreiden van "nepnieuws". Volgens de bondscoach van de 'Rode Duivels' proberen journalisten zijn elftal vlak voor de cruciale kraker tegen Kroatië op het WK voetbal te verzwakken.

"We worden afgeleid door fake news en andere kritiek", zei Martínez op een persconferentie in Doha. Hij doelde op de nasleep van een bericht van de Franse krant L'Équipe, die maandag meldde dat na de 2-0-nederlaag tegen Marokko van zondag gevochten was in de kleedkamer.

De Spanjaard had liever gezien dat de Belgische media het artikel van L'Équipe hadden genegeerd. "Maar jullie gingen mee in de stroom valse berichten. Een WK is het hoogste podium en misschien willen de media daarom ook scoren. Maar jullie schieten in eigen doel. Hierdoor worden we als België verzwakt."

Martínez, die al zes jaar bondscoach van de Belgen is, hoopt dat zijn selectie de negatieve tendens achter zich laat. "Dit team verliest niet vaak en dus veroorzaakt een nederlaag tegen Marokko meteen twijfel. Zijn we nog wel zo goed? Zijn we zo slecht als sommige mensen beweren? Dat maakt het moeilijk om positief te zijn, maar dat moet wel. We moeten in onszelf geloven, dan kan het goed komen."

Groep F 1. Kroatië 2-4 (4-1)

2. Marokko 2-4 (2-0)

3. België 2-3 (1-2)

4. Canada 2-0 (1-5)

België verloor zondag met 2-0 van Marokko. Foto: Getty Images

'Kunnen hoogste niveau halen'

De opdracht voor de Belgen is donderdag simpel. De nummer van drie van het WK 2018 gaat bij winst op vicewereldkampioen Kroatië door naar de achtste finales. Bij een gelijkspel kan België in theorie ook nog doorstoten naar de volgende ronde, maar dan moet Marokko met ruime cijfers verliezen van Canada.

Martínez erkent dat het spel van de Belgen in Qatar tot dusver weinig houvast biedt, maar daar is volgens hem een verklaring voor. "We hebben maar een paar dagen voorbereiding gehad, dan is het moeilijk om meteen heel goed te zijn op een toernooi."

"Je moet in een toernooi groeien, dat is een proces. Als we morgen winnen van Kroatië, kan dat iets losmaken waardoor we weer een stap kunnen zetten. Dan kunnen we mogelijk in de knock-outfase het hoogste niveau halen dat we in ons hebben."

België-Kroatië in het Ahmad Bin Ali Stadium in Al Rayyan begint donderdag om 16.00 uur en staat onder leiding van de Britse scheidsrechter Anthony Taylor. Tegelijkertijd wordt in het Al Thumama Stadium de andere wedstrijd in groep F gespeeld: Marokko tegen het al uitgeschakelde Canada.

