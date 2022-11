Bondscoach Marokko veroordeelt rellen in Nederland en België na WK-zege

De Marokkaanse bondscoach Walid Regragui veroordeelt de rellen die zondag plaatsvonden in Nederland en België na de 0-2-overwinning op België op het WK voetbal. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Brussel moest de politie ingrijpen.

Marokko heeft na twee duels in groep F vier punten. Het Afrikaanse land is donderdag bij een gelijkspel of overwinning op het al uitgeschakelde Canada zeker van een plek in de achtste finales. In 1986 kwam Marokko voor het laatst zo ver op een WK.