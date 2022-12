WK-programma Servië, Zwitserland en Kameroen strijden om één ticket

De laatste groepswedstrijden op het WK voetbal staan vrijdag op het programma. In groep G is Brazilië al zeker van de volgende ronde. Servië, Zwitserland en Kameroen duelleren om de tweede plaats.

WK-programma 2 december

20.00 uur : Servië-Zwitserland (groep G)

: Servië-Zwitserland (groep G) 20.00 uur: Kameroen-Brazilië (groep G)

Servië-Zwitserland

Scheidsrechter : Fernando Rapallini (Arg)

: Fernando Rapallini (Arg) Stadion: Stadium 974 in Doha

Wil het Servië van Ajax-captain Dusan Tadic nog kans maken op een plek in de tweede ronde, dan moet het in elk geval winnen van Zwitserland. Slaagt het Balkanland daarin, dan moet het hopen dat Brazilië niet verliest van Kameroen. Zoals bekend wordt gekeken naar het doelsaldo als Servië en Kameroen in dit scenario gelijk eindigen.

Zwitserland heeft twee punten meer dan Servië en houdt het Balkanland dus onder zich bij een gelijkspel. Maar ook de Zwitsers moeten hopen dat Brazilië niet onderuitgaat tegen Kameroen. Bij een zege is het Alpenland sowieso door, maar bij een gelijkspel kan het misgaan als 'De Ontembare Leeuwen' stunten.

Op het WK 2018 boekte Zwitserland een memorabele 2-1-zege op Servië. Na hun goal beeldden doelpuntenmakers Granit Xhaka en Xherdan Shaqiri met hun handen de dubbele adelaar uit die op de vlag van Albanië prijkt. De Serviërs hekelden deze provocatie: de spanningen tussen Albanië en Kosovo aan de ene kant en Servië aan de andere kant zijn groot. Zowel Shaqiri als Xhaka heeft Kosovaars-Albanese roots.

Weetje: Zwitserland werd bij slechts een van zijn laatste vijf WK-optredens uitgeschakeld in de groepsfase. Dat was in 2010, toen nota bene in de eerste wedstrijd werd afgerekend met de latere wereldkampioen Spanje.

Balans eerdere ontmoetingen: 0 zeges Servië, 0 gelijke spelen, 1 zege Zwitserland

Granit Xhaka met zijn omstreden juichgebaar tijdens Servië-Zwitserland op het WK 2018. Foto: Getty Images

Kameroen-Brazilië

Scheidsrechter : Ismail Elfath (VS)

: Ismail Elfath (VS) Stadion: Lusail Iconic Stadium in Lusail

Ondanks de knappe comeback tegen Servië - het knokte zich van een 1-3-achterstand terug naar een 3-3-gelijkspel - staat Kameroen er beroerd voor. Het Afrikaanse land moet winnen van Brazilië om nog kans te maken op de achtste finales. Zelfs dan is Kameroen nog afhankelijk van het resultaat bij Servië-Zwitserland. Als Zwitserland zegeviert, zijn 'De Ontembare Leeuwen' in alle scenario's uitgeschakeld.

Brazilië is dankzij de zeges op Servië en Zwitserland al zeker van de achtste finales. Een punt volstaat voor de 'Goddelijke Kanaries' om ook de groepswinst veilig te stellen.

Weetje: Brazilië is sinds de 1-0-nederlaag tegen Argentinië in 2021 in de finale van het toernooi om de Copa América zonder nederlaag. De serie behelst inmiddels al zeventien duels, waarvan de laatste negen allemaal werden gewonnen.

Balans eerdere ontmoetingen: 1 zege Kameroen, 0 gelijke spelen, 5 zeges Brazilië

Op het WK 1994 won de latere winnaar Brazilië met 3-0 van Kameroen. Foto: Getty Images

