WK-programma Laatste tickets voor achtste finales worden verdeeld

De laatste groepswedstrijden op het WK voetbal staan vrijdag op het programma. Van de landen die in actie komen zijn Brazilië en Portugal al zeker van de laatste zestien, waardoor nog twee van de zestien achtstefinaletickets te vergeven zijn.

WK-programma 2 december

16.00 uur : Ghana-Uruguay (groep H)

: Ghana-Uruguay (groep H) 16.00 uur : Zuid-Korea-Portugal (groep H)

: Zuid-Korea-Portugal (groep H) 20.00 uur : Servië-Zwitserland (groep G)

: Servië-Zwitserland (groep G) 20.00 uur: Kameroen-Brazilië (groep G)

Ghana-Uruguay

Scheidsrechter : Daniel Siebert (Dui)

: Daniel Siebert (Dui) Stadion: Al Janoub Stadium in Al Wakrah

Aan spektakel geen gebrek bij de WK-wedstrijden van Ghana. 'The Black Stars' verloren in hun eerste wedstrijd met 3-2 van Portugal, maar wonnen in het tweede duel met diezelfde cijfers van Zuid-Korea. De ploeg van bondscoach Otto Addo bezet de tweede plaats in groep H. Bij een zege op Uruguay is Ghana zeker van een plek in de achtste finales. Een gelijkspel volstaat ook, mits Zuid-Korea niet wint van Portugal. Als Ghana gelijkspeelt en Zuid-Korea wint, bepaalt het doelsaldo wie Portugal vergezelt in de tweede ronde.

Voor Uruguay is de situatie vrij overzichtelijk: bij alles minder dan een zege op Ghana valt het doek al in de eerste ronde. Bij een zege op Ghana zijn de Zuid-Amerikanen zeker van de achtste finales als Zuid-Korea niet wint van Portugal. Als Uruguay en Zuid-Korea beide winnen, wordt het doelsaldo erbij gepakt.

Denk je aan Ghana-Uruguay, dan denk je al snel aan dit affiche op het WK 2010. Met een handsbal voorkwam Luis Suárez vlak voor tijd wat de winnende 2-1 van Ghana zou zijn. Asamoah Gyan miste de daaropvolgende strafschop, waarna Uruguay aan het langste eind trok in de penaltyserie. Suárez kreeg een rode kaart en was geschorst voor de halve finale tegen Nederland.

Weetje: Uruguay is een van de slechts vier landen die tijdens de WK's van 2010, 2014 en 2018 de knock-outfase haalden. De andere teams waarvoor dat geldt zijn Argentinië, Brazilië en Mexico.

Balans eerdere ontmoetingen: 0 zeges Ghana, 1 gelijkspel, 0 zeges Uruguay

Stand groep H 1. Portugal 2-6 (5-2)

2. Ghana 2-3 (5-5)

3. Zuid-Korea 2-1 (2-3)

4. Uruguay 2-1 (0-2)

Misschien wel het meestbesproken moment van het WK 2010: de handsbal van Luis Suárez tegen Ghana. Foto: Getty Images

Zuid-Korea-Portugal

Scheidsrechter : Facundo Tello (Arg)

: Facundo Tello (Arg) Stadion: Education City Stadium in Al Rayyan

Zuid-Korea boog maandag in een spektakelstuk met 2-3 het hoofd voor Ghana en staat mede daardoor op slechts één punt. Eerder werd doelpuntloos gelijkgespeeld tegen Uruguay. Om de eerste ronde te overleven moet Zuid-Korea in elk geval winnen van het al gekwalificeerde Portugal. Verder moet de halvefinalist van het 2002 sowieso hopen dat Ghana in de andere wedstrijd niet wint van Uruguay. Als teams in punten gelijk eindigen, geeft het doelsaldo de doorslag.

Portugal is dus al zeker van de achtste finales. De Zuid-Europeanen zijn bij een gelijkspel tegen Zuid-Korea ook verzekerd van de groepswinst. Bij een nederlaag moet Portugal hopen dat Ghana niet wint van Uruguay. Maar zelfs dan kunnen Cristiano Ronaldo en de zijnen nog bovenaan eindigen op basis van het doelsaldo.

Weetje: Voor de derde keer in de WK-historie kan Portugal al zijn groepsduels op het WK winnen. Dat lukte eerder in 1966 en 2006, toen de Zuid-Europeanen tot de halve finales reikten.

Balans eerdere ontmoetingen: 1 zege Zuid-Korea, 0 gelijke spelen, 0 zeges Portugal

Cho Gue-sung scoorde maandag tweemaal tegen Ghana, maar Zuid-Korea ging alsnog met 2-3 onderuit. Foto: Getty Images

Servië-Zwitserland

Scheidsrechter : Fernando Rapallini (Arg)

: Fernando Rapallini (Arg) Stadion: Stadium 974 in Doha

Wil Servië nog kans maken op een plek in de tweede ronde, dan moet het in elk geval winnen van Zwitserland. Slaagt het Balkanland daarin, dan moet het hopen dat Brazilië niet verliest van Kameroen. Zoals bekend wordt gekeken naar het doelsaldo als Servië en Kameroen in dit scenario gelijk eindigen.

Zwitserland heeft twee punten meer dan Servië en houdt het Balkanland dus onder zich bij een gelijkspel. Maar ook de Zwitsers moeten hopen dat Brazilië niet onderuitgaat tegen Kameroen. Bij een zege is het Alpenland sowieso door, maar bij een gelijkspel kan het misgaan als 'De Ontembare Leeuwen' stunten.

Op het WK 2018 boekte Zwitserland een memorabele 2-1-zege op Servië. Na hun goal beeldden doelpuntenmakers Granit Xhaka en Xherdan Shaqiri met hun handen de dubbele adelaar uit die op de vlag van Albanië prijkt. De Serviërs hekelden deze provocatie: de spanningen tussen Albanië en Kosovo aan de ene kant en Servië aan de andere kant zijn groot. Zowel Shaqiri als Xhaka heeft Kosovaars-Albanese roots.

Weetje: Zwitserland werd bij slechts een van zijn laatste vijf WK-optredens uitgeschakeld in de groepsfase. Dat was in 2010, toen nota bene in de eerste wedstrijd werd afgerekend met de latere wereldkampioen Spanje.

Balans eerdere ontmoetingen: 0 zeges Servië, 0 gelijke spelen, 1 zege Zwitserland

Stand groep G 1. Brazilië 2-6 (3-0)

2. Zwitserland 2-3 (1-1)

3. Kameroen 2-1 (3-4)

4. Servië 2-1 (3-5)

Granit Xhaka met zijn omstreden juichgebaar tijdens Servië-Zwitserland op het WK 2018. Foto: Getty Images

Kameroen-Brazilië

Scheidsrechter : Ismail Elfath (VS)

: Ismail Elfath (VS) Stadion: Lusail Iconic Stadium in Lusail

Ondanks de knappe comeback tegen Servië - het knokte zich van een 1-3-achterstand terug naar een 3-3-gelijkspel - staat Kameroen er beroerd voor. Het Afrikaanse land moet winnen van Brazilië om nog kans te maken op de achtste finales. Zelfs dan is Kameroen nog afhankelijk van het resultaat bij Servië-Zwitserland. Als Zwitserland zegeviert, zijn 'De Ontembare Leeuwen' in alle scenario's uitgeschakeld.

Brazilië is dankzij de zeges op Servië en Zwitserland al zeker van de achtste finales. Een punt volstaat voor de 'Goddelijke Kanaries' om ook de groepswinst veilig te stellen.

Weetje: Brazilië is sinds de 1-0-nederlaag tegen Argentinië in 2021 in de finale van het toernooi om de Copa América zonder nederlaag. De serie behelst inmiddels al zeventien duels, waarvan de laatste negen allemaal werden gewonnen.

Balans eerdere ontmoetingen: 1 zege Kameroen, 0 gelijke spelen, 5 zeges Brazilië

Op het WK 1994 won de latere winnaar Brazilië met 3-0 van Kameroen. Foto: Getty Images

Eerder

