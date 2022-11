Frimpong haakt daags na winst op Qatar geblesseerd af bij training Oranje

Rechtsback Jeremie Frimpong moest woensdag, een dag na de 2-0-zege op Qatar, de training van Oranje vroegtijdig verlaten vanwege een blessure. Hij verscheen even later met een ingetapete rechterenkel weer op het trainingscomplex.

Frimpong wacht nog op zijn debuut voor Oranje. De back is dit WK voor het eerst opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Louis van Gaal geeft op rechts steevast de voorkeur aan Denzel Dumfries.

Alle 26 spelers van Oranje verschenen woensdag op het trainingsveld in Qatar. De basisspelers van dinsdag deden mee aan de warming-up en verdwenen vervolgens naar binnen, zoals gebruikelijk is een dag na een wedstrijd.

De spelers van het Nederlands elftal konden daardoor acclimatiseren in het warme Doha. Nu schakelt Oranje over naar latere begintijden. Donderdag wordt om 17.00 uur plaatselijke tijd getraind en vrijdag om 16.30 uur. Dan is de zon al even onder.