VS-aanvoerder Adams kijkt uit naar treffen met Oranje: 'Wordt geweldige wedstrijd'

Tyler Adams, de aanvoerder van het Amerikaanse elftal, kijkt uit naar de achtste finales van het WK voetbal. Dinsdagavond plaatsten de Amerikanen zich na een 1-0 zege op Iran voor de achtste finales, waarin ze Oranje treffen. Adams ziet de ploeg van bondscoach Louis van Gaal als titelkandidaat.

"Het wordt een geweldige wedstrijd", blikte Adams vooruit op het treffen met Oranje. "Het is een geweldige kans voor ons. Net als Engeland, waar we in de groepsfase tegen speelden, zou Nederland een titelfavoriet kunnen zijn. Oranje heeft het heel goed gedaan in de groepsfase en heeft geweldige spelers."

De VS werd door de zege op Iran tweede in groep B en treft daardoor Oranje, dat bovenaan in poule A eindigde. "We moeten klaar zijn voor de wedstrijd, maar ik denk ook dat we ervan moeten genieten", zei de 23-jarige speler van Leeds United.

"Het gaat erom dat we nu even relaxen en herstellen van de wedstrijd en dan weer mentaal focussen. De coaches zullen uiteindelijk met een plan komen. Het is aan ons om dat zaterdag uit te voeren."

Amerikaanse bondscoach wil nog niet naar huis

Als het aan bondscoach Gregg Berhalter ligt, is het WK ook na de achtste finales nog niet voorbij voor de Amerikaanse voetballers. "Het is een geweldige kans, maar we gaan niet doen alsof het een eer is dat we hier staan", zei Berhalter. "We verdienen het om hier te staan en willen door. We willen nog niet naar huis."

Vijf jaar geleden slaagde de Amerikaanse ploeg er net als Oranje niet in zich te plaatsen voor het WK. Dit keer lukte dat wel. "Voorafgaand aan het toernooi hadden we twee belangrijke doelen. De eerste was om de groepsfase te overleven. Vanaf nu kan alles gebeuren. Het is een kwestie van herstellen en doorpakken. Oranje heeft een geweldig sterk team."

Berhalter, die tussen 1994 tot 2000 in Nederland speelde bij onder meer PEC Zwolle en Sparta Rotterdam, prijst toch vooral ook zijn eigen ploeg. "Deze groep is weerbaar, is een echte eenheid en stopt enorm veel energie in iedere wedstrijd. En daarbij spelen we behoorlijk goed voetbal. Dat is de Amerikaanse spirit."

Nederland en de VS treffen elkaar zaterdag om 16.00 uur in het Khalifa International Stadium in Doha. Het is na vijf oefenduels de eerste officiële wedstrijd tussen de twee landen.

