Noppert kreeg pas één goal tegen: 'Het klinkt arrogant, maar ik mag tevreden zijn'

Andries Noppert kijkt met een goed gevoel terug op zijn bijzondere eerste drie interlands in Oranje. De onervaren doelman van sc Heerenveen kreeg tot dusver slechts één doelpunt tegen op het WK voetbal in Qatar.

"Als ik zie wat voor doelpunt dat was, dan denk ik dat ik tevreden mag zijn. Dat klinkt arrogant, maar zo voelt het wel", vertelt de 28-jarige Noppert, die tegen Ecuador geen antwoord had op een rebound van Enner Valencia.

De Fries voelt zich goed bij Oranje. Al blijft het een beetje onwerkelijk, aangezien hij een jaar geleden nog bankzitter was bij Go Ahead Eagles. "Ik ga niet zeggen dat het went om in Oranje te staan. Elke wedstrijd benader ik als een finale, dus dan went het ook niet."

Toch is er een verschil tussen zijn debuut tegen Senegal en het duel dinsdag tegen Qatar. "Voor de wedstrijd tegen Senegal was alles speciaal. Voor het eerst het Wilhelmus zingen, dat was heel mooi. Nu is het nog steeds mooi om daar te staan en uit volle borst mee te zingen, maar zo speciaal als de eerste keer wordt het niet meer."

2:25 Afspelen knop Supporters kritisch op Oranje, maar Van Gaal herkent zich er niet in

'We zijn er klaar voor'

Zaterdag wacht Noppert zijn vierde interland en dat wordt zijn eerste knock-outwedstrijd met Oranje. De VS is de tegenstander in de achtste finales.

"Ik denk dat we door de winst op Qatar met vertrouwen kunnen toewerken naar dat duel", vindt Noppert. "Tegen Ecuador was een dip. We waren niet fel genoeg en niet goed aan de bal. Dat was tegen Qatar een stuk beter. We zijn er klaar voor, al zal het weer beter moeten."

Noppert denkt dat Oranje daartoe in staat is en baseert zich op interlands eerder dit jaar. "We hebben met 4-1 gewonnen van België, al was ik daar nog niet bij. En tegen Polen (0-2, red.) hebben we het ook goed gedaan. Er zit meer in."

Eerder

Aanbevolen artikelen