Southgate prijst uitblinker Rashford: 'Een compleet andere speler dan op het EK'

Bondscoach Gareth Southgate is heel blij met wat Marcus Rashford momenteel laat zien bij Engeland. De aanvaller van Manchester United was dinsdag op het WK voetbal in Qatar met twee goals heel belangrijk tegen Wales (0-3-winst).

Rashford opende de score uit een vrije trap en maakte later in de wedstrijd de derde Engelse treffer. Engeland gaat daardoor als groepswinnaar naar de achtste finales.

"Hij heeft het moeilijk gehad. Ik ben in de zomer bij hem langs geweest en heb lang met hem gepraat. Hij had goede inzichten over wat hij dacht dat hij moest doen", zei Southgate.

De bondscoach is er blij mee dat Rashford bij United onder trainer Erik ten Hag is opgeleefd. "Je kunt zien dat hij bij zijn club weer beter presteert en dat vertaalde zich ook op het trainingsveld bij ons", zei hij.

"Hij is een compleet andere speler dan op het EK van vorig jaar. Dat kwam er vanavond uit. Hij had zelfs een hattrick kunnen maken. Het is geweldig voor hem en automatisch ook voor ons."

In de achtste finales staat Engeland tegenover Senegal, de nummer twee uit groep A. Het Nederlands elftal speelt als nummer één van poule A tegen de Verenigde Staten, die tweede werden in groep B.

Marcus Rashford zorgde uit een vrije trap voor de 1-0 tegen Wales. Foto: Getty Images

