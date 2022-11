Oranje ziet progressie richting achtste finale: 'Maar het is nog niet groots'

Het Nederlands elftal werkt met een redelijk gevoel toe naar de achtste finale van het WK zaterdag tegen de Verenigde Staten. Volgens de spelers was het spel dinsdag tegen Qatar (2-0) beter dan vrijdag tegen Ecuador, maar ze beseffen dat het nog niet "swingt" bij Oranje.

"Het is degelijk, maar niet groots", concludeert Marten de Roon, die tegen Qatar voor het eerst dit WK een basisplaats had. "Na de 1-1 tegen Ecuador was het nodig om weer een beetje vertrouwen te krijgen. De teneur van buitenaf was wat negatief. We wilden beter spelen en dat is aan de bal redelijk gelukt. Ik kan me voorstellen dat het na rust saai was, maar we hadden wel controle."

Daley Blind spreekt woorden van gelijke strekking. "Ik zeg niet dat het top was. Nee, het was niet fantastisch. Maar het was in balbezit wel beter en dat was het doel. We kunnen hierop voortborduren richting de knock-outfase."

In de aanloop naar het WK legde Louis van Gaal de lat hoog door te stellen dat Oranje een grote kans maakt op de wereldtitel. Volgens de bondscoach geloven de spelers in die missie, maar zij zien nu ook dat Oranje nog niet het voetbal speelt van een potentiële wereldkampioen.

"Het sprankelt niet", erkent Davy Klaassen, die dit WK tot dusver een goal maakte en twee assists gaf. "Natuurlijk zouden we wel tien kansen willen creëren per wedstrijd. Maar je ziet dit WK dat bijna geen enkele ploeg makkelijk door de groepsfase gaat."

'We hebben al anderhalf jaar niet verloren'

De vraag is volgens De Roon of dat wel verwacht mag worden van Oranje. "Iedereen wil swingen en winnen, maar op dit WK is dat moeilijk. Er was een week voorbereiding. Bij een club kun je maanden slijpen aan een systeem. Ik denk daarom dat toernooivoetbal per definitie iets minder is. En het gaat ook om het resultaat."

Die resultaten van Oranje zijn wel goed onder Van Gaal. "We hebben al anderhalf jaar niet verloren met Oranje, zelfs niet toen we slecht speelden tegen Ecuador", zegt De Roon. "Dat geeft vertrouwen richting de knock-outfase."

Blind: "Het doel was eerste worden in de poule en dat hebben we gehaald zonder echt goed te spelen. Nu wacht een nieuwe fase in het toernooi. Daar kijk ik naar uit, het gaat er straks echt om."

