Zorgen om sterspeler Pulisic bij Oranjeopponent VS: 'Hij is zo belangrijk'

De Verenigde Staten moeten het zaterdag in de achtste finales van het WK voetbal mogelijk zonder Christian Pulisic stellen. De sterspeler kroonde zich dinsdag tot matchwinner in de met 0-1 gewonnen groepswedstrijd tegen Iran, maar moest zich in de rust laten vervangen.

De 24-jarige Pulisic maakte zeven minuten voor rust uit een voorzet van Sergiño Dest het enige doelpunt van de wedstrijd. De middenvelder van Chelsea kwam daarbij hard in botsing met doelman Alireza Beiranvand.

Pulisic keek het nog even aan, maar liet zich in de rust vervangen. Volgens Amerikaanse media is hij naar het ziekenhuis gegaan voor onderzoek en heeft hij een buikspierblessure opgelopen.

"Christian is zo belangrijk voor ons team", zei teamgenoot Timothy Weah. "Hij is een van onze leiders, een sleutelspeler. Zijn impact op ons spel is zo groot. We houden van hem en bedanken hem, want dankzij Christian hebben we de knock-outfase bereikt. We hebben hem daarin ook nodig."

Pulisic verwacht zelf in actie te kunnen komen tegen Oranje. "Zo trots op mijn jongens. Ik zal er klaar voor zijn zaterdag. Maak je geen zorgen", liet hij dinsdagavond vanuit het ziekenhuis weten.

Christian Pulisic raakte geblesseerd toen hij de 0-1 voor de VS maakte. Foto: Getty Images

'Niemand denkt dat de VS goed kan voetballen'

Josh Sargent raakte in de tweede helft ook geblesseerd bij de VS, terwijl Weston McKennie werd gewisseld omdat hij niet helemaal fit leek. "We hebben zo hard gewerkt om dit te bereiken", zei Weah, de zoon van voormalig Wereldvoetballer van het Jaar George Weah.

"Het is wij tegen de wereld. Niemand denkt dat de VS goed kan voetballen. Maar wij laten hier op het WK zien dat we dat wel kunnen. Dit is een prachtige dag."

Nederland en de VS treffen elkaar zaterdag om 16.00 uur in het Khalifa International Stadium in Doha.

Eerder

Aanbevolen artikelen