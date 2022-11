Rashford gidst Engeland met twee goals naar groepswinst en achtste finales WK

Engeland heeft zich dinsdag als groepswinnaar geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal in Qatar. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate won mede dankzij twee treffers van Marcus Rashford overtuigend met 0-3 van Wales. Engeland treft in de volgende ronde Senegal, de nummer twee uit groep A.

Engeland kon het overwicht in de eerste helft nog niet uitdrukken in goals, maar sloeg meteen na rust twee keer toe in het Ahmad Bin Ali Stadium. Rashford scoorde uit een vrije trap en even later tikte Phil Foden van dichtbij de 0-2 binnen.

Engeland kwam daarna niet meer in de problemen. Rashford breidde de voorsprong zelfs nog uit door na een individuele actie de bal door de benen van doelman Danny Ward te knallen. Het betekende de honderdste treffer van Engeland in de WK-geschiedenis.

Engeland plaatste zich zodoende net als Nederland als groepswinnaar voor de knock-outfase. 'The Three Lions' nemen het zaterdag in de achtste finales op tegen Senegal, dat zich eerder op de dag als nummer twee kwalificeerde in de poule van Oranje.

De Verenigde Staten wonnen tegelijkertijd met 1-0 van Iran en eindigden daarmee op de tweede plek in groep B. De Amerikanen nemen het zaterdag in de achtste finales op tegen Nederland, de winnaar van groep A.

Groep B 1. Engeland 3-7 (9-2)

2. Verenigde Staten 3-5 (2-1)

3. Iran 3-3 (4-7)

4. Wales 3-1 (1-6)

Wales-doelman Danny Ward ziet de vrije trap van Marcus Rashford in het doel belanden. Foto: Reuters

Dominant Engeland creëert weinig

Southgate greep na de teleurstellende 0-0 tegen de Verenigde Staten in. Raheem Sterling, Bukayo Saka, Kieran Trippier en Mason Mount begonnen tegen Wales op de bank. Foden, Rashford, Kyle Walker en Jordan Henderson deden hun intrede in de basis.

Engeland domineerde tegen Wales, maar kon keeper Ward nauwelijks testen. Alleen Rashford stichtte serieus gevaar. De aanvaller van Manchester United werd na tien minuten in de diepte gestuurd door Harry Kane, maar stuitte vervolgens op de uitgekomen Ward.

Wales had in de eerste helft bijzonder weinig in te brengen en hield vooral tegen. Tijdens de rust vond een bijzondere wissel plaats. Sterspeler Gareth Bale keerde niet terug op het veld en maakte plaats voor Brennan Johnson.

Phil Foden maakte de 0-2. Foto: Getty Images

Rashford breekt de ban

Na de onderbreking was Engeland snel twee keer trefzeker. Rashford mocht op de rand van het strafschopgebied aanleggen voor een vrije trap en krulde de bal prachtig in de lange hoek, buiten bereik van Ward.

Wales was nog niet bekomen van de tegentreffer of het stond al 0-2. De ploeg verloor de bal in de opbouw aan Rashford, waarna Kane teamgenoot Foden in stelling bracht.

Rashford zette halverwege de tweede helft de eindstand op het scorebord. De aanvaller dribbelde richting het vijandelijke doel en schoot door de benen van Ward raak.

Engeland kon de score nog verder uitbreiden, maar onder anderen John Stones had het vizier niet op scherp staan. De verdediger schoot bij een corner van dichtbij hoog over.

Eerder

Aanbevolen artikelen